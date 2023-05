Ayudante de Pellegrino se va conforme con el empate ante Cobresal: “Con la expulsión pudimos sufrir más”

La igualdad sin goles obtenidas por Universidad de Chile y Cobresal, dejó conforme a ambas direcciones técnicas. Por una parte, los azules respiran aliviados por salir airosos con 10 hombres y por la otra, los mineros valoran el punto de visita.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, porque ellos vienen arriba en la clasificación general y es un equipo duro”, es lo primero que dice el ayudante de Mauricio Pellegrino -Xavier Tamarit- en la rueda de prensa (el DT de los azules fue expulsado por reclamos).

Luego reconoce que la tarjeta roja de Darío Osorio (74′) los preocupó y revela que “con la expulsión pudimos sufrir más, pero lo hicimos poco. Y no recuerdo muchas más ocasiones que la que sacó Zaldivia (2′), pero si generaban ataques que no lograban concretar”.

Eso sí, Tamarit se niega a juzgar el arbitraje de Manuel Vergara ya que “es difícil cuando uno está en el banco hacer un análisis. Con Coquimbo me fui con una sensación peor, hoy no tengo mucho que decir del arbitraje. Que hable a favor o en contra del arbitraje no cambiara los puntos que tenemos. Pero la verdad es que no puedo decir si es expulsión o no, tendría que verlo”.

Lo que si destacó la mano de derecha de Pellegrino fue que “el estado de la cancha no daba tampoco para desarrollar un buen juego” y detalla que “no creo que se haya visto un mal partido de nuestra parte, pero la cancha no está en buen estado. Por razones ajenas al club, lamentablemente, no nos quieren recibir en muchos lados y ayer se han quejado el entrenador de Colo Colo y de Cobresal y la cancha no permite que se haga un juego cómo todos desearíamos”.

Por su parte, Gustavo Huerta, se muestra conforme con la igualdad obtenida en el centenario recinto hispano. “El punto para nosotros es importante, todo lo que sea sumar es bueno, sobre todo de visita, porque el objetivo nuestro era superar la cantidad de puntos que hicimos en la primera rueda del campeonato pasado y ya lo hicimos”, destaca el adiestrador minero.

Luego descarta que sientan presión por estar en la parte alta de la Tabla de Posiciones y concluye que “tenemos jugadores experimentados, por lo que no creo que nos afecte. Sin embargo, los equipos se han dado cuenta cómo jugamos y se han organizado de manera defensiva para contrarrestarnos”.