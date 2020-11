La ANFP cita a reunión a Rueda para mañana

A Reinaldo Rueda lo esperan mañana en la ANFP. Pablo Milad, el presidente, citó al caleño a la sede de Quilín para tener más detalles de la doble fecha eliminatorias que midió recientemente a la Roja. Si bien el DT tiene a su favor la victoria frente a Perú, en el Nacional, la caída ante Venezuela lo obligará a dar explicaciones del histórico fracaso en Caracas.

Lo cierto es que Rueda, al igual que la doble fecha anterior, presentará un detallado informe de los jugadores citados y utilizados en los duelos ante incaicos y llaneros. Dará cada punto de la planificación y los pro y contra que dejó una fecha que dejó a la Roja fuera de zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En Quilín, la idea de despedir al DT hoy está fuera de alcance. Ni siquiera la repasan pues cesarlo obligaría a pagar una millonaria indemnización con dinero que hoy no existe en la casa del fútbol considerando que, además de la cuota impaga que aún sostiene Nike, se dejaron de recibir casi $1.000 millones en borderó por jugar sin público frente a Colombia y Perú, en el Nacional. Su salida obligaría a desembolsar más de US$ 2 millones para el DT, a quien en esa cifra se le debe sumar los impuestos, aparte del monto que se le debe cancelar a todo el grupo de trabajo que acompaña caleño. Cualquiera que decida romper el vínculo firmado en la era Salah deberá abonar el dinero establecido. Si el DT está sin trabajo un año, no paga. Su salario bruto bordea los US$ 3,25 millones anuales en un vínculo que lo une a la Selección hasta la disputa del Mundial de Qatar 2022.

Rueda, por su parte, no ha dado indicios de querer renunciar. Ayer no tuvo contacto con Milad pues ambos arribaron al país cerca de las 7 de la mañana y se quedaron en sus casas a la espera del resultado del examen PCR al que fueron sometidos. Se le ve firme, aunque sus cercanos no descartan que esté afectado por todas las críticas que conllevaron la caída ante los llaneros.

“Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. En todo juego de selección nacional se expone uno. Estamos en ese camino que siempre es difícil. Ojalá podamos replantearlo el próximo año”, decía el caleño tras la derrota ante Venezuela. Su nombre, además, está dando vuelta para asumir en Colombia luego de la caída de los cafeteros al mando de Queiroz, por 6-1, frente a Ecuador, por las clasificatorias.