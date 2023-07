Habrá minuto de silencio: la ANFP decreta tres días de duelo por fallecimiento de José Sulantay

El fútbol chileno está de luto. Durante la mañana de este jueves falleció José Sulantay. El histórico entrenador ha sido considerado como uno de los padres de la Generación Dorada, debido a su trabajo en la selección chilena sub 20, con la cual clasificó a dos Mundiales y logró el tercer lugar en uno. Producto de su deceso, la ANFP decretó duelo oficial por tres días, dejando las banderas a media asta. Además, habrá un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha de este fin de semana.

“El Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, a nombre del Directorio de la Corporación y de la Federación de Fútbol de Chile, lamenta el fallecimiento del destacado jugador y director técnico José Manuel Sulantay Silva”, señalan a través de un comunicado.

En la misiva, recuerdan que en su etapa como futbolista, llegó a ser seleccionado nacional. “Participó del proceso (previo) de la selección chilena que fue tercera del mundo en la Copa del Mundo de 1962″, señalan.

El Negro, como fue apodado, nació en Coquimbo. En el club de su ciudad jugó entre 1972 y 1973. Sin embargo, su debut como futbolista se dio en el clásico rival: Deportes La Serena. Al cuadro granate lo defendió entre 1957 y 1961, volviendo posteriormente en 1964. Claro que sería su tiempo como entrenador el que lo elevó a la condición de referente nacional.

Tuvo siete pasos por el elenco aurinegro como DT, por lo que es considerado un ídolo de la institución. Su momento más destacado como entrenador de la escuadra del pirata fue entre 1990 y 1992, cuando logró el subcampeonato de Primera División y la clasificación a la Copa Libertadores. De hecho, aquella campaña lo llevó a ser contratado por Cobreloa, donde sumaría el título nacional de 1992. En la institución de Calama también está en la lista de grandes nombres.

José Sulantay fue campeón de Primera División en 1992 dirigiendo a Cobreloa. Foto: Archivo Copesa

Más allá de su notable trabajo en clubes, fue su proceso en la Roja Sub 20 el que le daría el reconocimiento definitivo. En Canadá 2007 dirigió a Mauricio Isla, Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, cuatro futbolistas que serían claves en el proceso de éxitos que vendría después en la selección adulta.

“Todo partió con una conversación con Reinaldo Sánchez, quien era en ese entonces el presidente de la ANFP. Nos conocíamos. Me quiso llevar a Wanderers. Tengo la impresión de que mi estilo, mi forma de trabajo y mis resultados encajaban en sus planes. Un día me citó, conversamos y se concretó mi llegada. En lo futbolístico, quien influyó mucho para mi arribo a la selección sub 20 fue Juvenal Olmos. Él estaba a cargo de la selección mayor en ese momento y un par de oportunidades me propuso la idea de hacerme cargo del fútbol menor”, recordaría años más tarde, en diálogo con El Deportivo.

“Creo que Bielsa y Sampaoli aprovecharon bien el trabajo que se había realizado en las selecciones menores que yo preparé. Cada uno sabrá cómo se hicieron las cosas. Ellos son extranjeros, se manejan de determinada forma, vinieron a Chile, trabajaron, ganaron dinero”, agregaba en esa ocasión.