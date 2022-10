La ANFP denuncia a Deportes Antofagasta: los Pumas arriesgan el descenso tras el papelón del frustrado partido con Palestino

Deportes Antofagasta ve aún más complicada su opción de permanecer en la máxima categoría del fútbol nacional. Este lunes el directorio de la ANFP determinó denunciar a Deportes Antofagasta por el duelo que se debía disputar este sábado contra Palestino y que terminó suspendiéndose por no poder ocupar el estadio Calvo y Bascuñán.

Dicho encuentro estaba programado para el pasado 15 de octubre a partir de las 18.00 horas después de que había sido fijado en un inicio para las 12.30 del mismo día.

Sin embargo, la ANFP comunicó a menos de dos horas del pitazo inicial que el encuentro estaba suspendido por la negativa del municipio de entregar el recinto. Desde la ANFP destacaron en un comunicado que “esta situación no se condice con el acuerdo logrado este viernes 14 de octubre entre la ANFP y la Municipalidad de Antofagasta para disputar el encuentro en fecha, hora y recinto establecida en la programación”.

“Al estadio llegaron los árbitros, los encargados del VOR, utilerías de ambos equipos y la transmisión oficial. Sin embargo, la institución a cargo del recinto no dejó ingresar a los trabajadores”, continuaba la publicación.

Ayer, en reunión del directorio de la ANFP, se decidió denunciar a los Pumas. “El Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha acordado, de manera unánime, denunciar al Club Deportes Antofagasta S.A.D.P. ante el Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 23, en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022″, dice el comunicado de la sede de Quilín.

Palestino exige los puntos

Una vez que e oficializó la suspensión del encuentro, los árabes reaccionaron a través de un comunicado. “Ante la situación de hoy, también corresponde y es justo que el reglamento de cumpla”, añadieron para luego continuar apuntando que esperaban que el “Tribunal Autónomo de Disciplina haga valer el artículo 23 de las bases del Campeonato Nacional 2022, que expone que en el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, el club local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival”.

Apoyo total de la zona baja

Ante esta situación, y viendo lo complicado que se encuentran, Coquimbo Unido y Deportes La Serena salieron en apoyo de los árabes, esperando que se le aplicara el castigo a Deportes Antofagasta.

Los piratas fueron los primeros en reaccionar “Coquimbo Unido SADP lamenta profundamente lo ocurrido hoy en el partido válido por la fecha 27 del Campeonato PlanVital entre Club de Deportes Antofagasta y Club Deportivo Palestino. El bochorno vivido por árbitros y jugadores del equipo visitante, a quienes no se les permitió el ingreso al estadio Calvo y Bascuñán, es una muy mala imagen para fútbol nacional”, comienza el comunicado de los aurinegros.

“Es una obligación respetar la normativa que nos rige y aplicar las bases del torneo de Primera División, las cuales han sido diseñadas y votadas por todos los clubes, con fundamento en la equidad y justicia deportiva, evitando favoritismos o vicios que alteren el normal desarrollo de nuestra competencia”, añaden más adelante.

Y este lunes se sumó la escuadra granate. “No debemos normalizar la suspensión de partidos, pero más aún es impensado normalizar y aceptar que dichas reprogramaciones y/o suspensiones no sean por otro motivo de fuerza mayor, como claramente no es el caso”. Luego agregan que “no puede ser fuerza mayor no pagar las deudas con tu estadio-ciudad, más aún teniendo el plazo de semanas para buscar alternativas, sabiendo lo que estaba ocurriendo”.

Además consideran que “mil Unidades de Fomento jamás alcanzarán a resarcir el daño a la imagen pública del conjunto del fútbol chileno. Esta vergüenza es indeleble y sólo puede ser en parte mitigada, jamás borrada, con un acto de remediación, que no es otro que hacer cumplir las reglas”, lo que corresponde a que “el directorio de la ANFP debe inexcusablemente atender su obligación de aplicar el citado artículo 23. No hacerlo, confirma que las reglas se aplican para algunos y no para todos”.