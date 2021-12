La arenga de Pellegrini al plantel: “Le vamos a ganar al Barcelona”

El Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se preparan para enfrentar un nuevo desafío en la liga española. Tras haber superado a mediados de semana al Alicante por la Copa del Rey su lucha seguirá ahora con el choque contra el Barcelona de Xavi Hernández.

En la previa de este duelo, el técnico chileno tomó la palabra para referirse al encuentro y de una particular situación que se dio al término de la charla previa a las prácticas en la que los jugadores terminaron aplaudiendo.

“Hay muy buen ambiente en el vestuario. Hoy se acabó con ese aplauso porque les dijimos (a los jugadores) que le vamos a ganar al Barcelona”, explicó en conferencia de prensa.

Sobre el partido contra los azulgranas reconoció que “al Betis desde un tiempo largo se le ha visto jugar de la misma manera fuera cual fuera el rival. Vamos a tratar de salir a buscar el partido desde el principio del partido para intentar ganarlo. Tenemos una buena campaña fuera de casa. Adentro también. Quizás se nos escaparon los puntos con el Espanyol y contra el Madrid también competimos bien. Hay bastante regularidad en los resultados dentro de casa como fuera”.

También se refirió al sostén anímico que Xavi le pueda entregar al plantel que tuvo un pobre inicio en la liga. “el Barça de Xavi ha sacado buenos resultados, ha ganado tres partidos y lleva buena campaña. El anterior Barça también hizo buenos resultados, es complicado comparar ambas situaciones porque entonces hubo buen juego y buenos resultados y ahora también, aunque más justos, también los está habiendo. ¿Más difícil ganar al Barça de Xavi que al de Koeman? No creo que sea más fácil o más difícil. Está en una posición expectante en LaLiga con un partido menos, tiene muy buenos jugadores y quiere clasificarse para la Champions. Será un partido complicado”, reconoció.

Por último, descartó que, por la ubicación en la tabla, el Betis sea superior a los culés. “No creo que seamos mejor equipo que el Barcelona, sí estamos mejor colocados. Estamos en un buen momento de juego, de resultados y en la clasificación, pero no hay que perder la realidad, son un club muy poderoso que ha tenido problemas económicos o institucionales en los últimos tiempos, pero que tienen una gran plantilla. ¿Si se distraerá con la Champions? No creo que se distraigan, creo que no tiene relación un partido con el otro. Si jugaran el martes, al jugar el sábado, podría ser, pero juegan el miércoles, así que pueden poner a su mejor equipo en los dos partidos. ¿Algún cambio en este Barça? Sí, se ven cosas tácticamente distintas respecto a la etapa de Koeman, que también tenía cosas muy buenas. Pero no vamos a valorar eso”.

El duelo entre el Barcelona y el Real Betis está programado para este sábado desde las 12.15 horas de Chile.