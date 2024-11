La Asociación de Pilotos de F1 se lanza contra la FIA: “Nuestros miembros son adultos”

La relación entre la FIA y los pilotos de la máxima categoría del automovilismo mundial no pasa por su mejor momento. Este jueves, la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 (Grand Prix Drivers Association) emitió un comunicado donde cuestiona duramente a la entidad liderada por Mohammed Ben Sulayem.

Era evidente que el vínculo entre ambas partes estaba marcado por las diferencias. En ese sentido, la creación de una cuenta en redes sociales de la GPDA (por sus siglas en inglés) desató una serie de interrogantes. El perfil fue rápidamente seguido por todos los pilotos, pero aún no se entregaban detalles del motivo de la misma.

No obstante, pronto se dio a conocer el propósito de la cuenta, donde se publicó un duro comunicado contra la FIA. En el escrito se muestra el malestar de los deportistas por las sanciones que han castigado a dos pilotos: Max Verstappen y Charles Leclerc. Ambos fueron sancionados por utilizar lenguaje soez o mal sonante. El neerlandés fue penalizado con un día de servicios sociales, mientras que el monegasco debió pagar una multa de cinco mil euros.

El tricampeón del mundo ya había manifestado su molestia. “Escucho a gente de mi círculo interno y no a gente que, bueno, no voy a usar la palabra porque seguro que me penalizan. Y parece que solo a mí me penalizan porque he escuchado palabrotas, aquí mismo, y solo se me penaliza a mí. Hay gente que me enerva un poco, pero no les presto atención, Estoy en un punto de mi carrera donde se lo que hago”, señaló, en una conferencia donde rompió su línea de casi no participar en las ruedas de prensa en muestra de desacuerdo con la FIA. Estas declaraciones también ocurrieron antes del castigo de Leclerc, justamente a quien hizo referencia en su queja.

Oscar Piastri, de McLaren, junto al presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov.

El comunicado contra la FIA

Ben Sulayem desató la polémica al pedirle a los pilotos que se dejaran de comportar como “raperos”. Otra medida cuestionada fue la normativa de piercings y ropa interior. Por ende, los deportistas alzaron la voz en un comunicado titulado como: “Declaración de GPDA sobre la ‘mala conducta de los pilotos’”.

“Con respecto a las malas palabras, hay una diferencia entre las que se usan para insultar a otros y las más informales, como las que se usan para describir el mal tiempo o un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción”, indicaron sobre la diferencia entre insultar a alguien o utilizar las palabras para expresar un sentimiento o situación.

“Instamos al presidente de la FIA a que también tenga en cuenta su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos y no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones tan triviales como el uso de joyas y ropa interior”, continúa el escrito.

También cuestionan las multas impuestas por la FIA. “La GPDA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas económicas a los pilotos no son apropiadas para nuestro deporte. Durante los últimos tres años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que las multas financieras dan al deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (la FIA, la F1, los equipos y la GPDA) deben determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte”, indican.

“La GPDA desea colaborar de manera constructiva con todas las partes interesadas, incluido el presidente de la FIA, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, lo pagan, lo ven y, de hecho, lo aman. Nosotros estamos haciendo nuestra parte”, sentencia el comunicado.