La atleta keniana Faith Kipyegon pulveriza el récord mundial de los 1.500 metros en Florencia

Kenia confirma su hegemonía en el medio fondo en el atletismo mundial. La africana Faith Kipyegon, doble campeona olímpica y del mundo, destrozó el récord mundial de los 1.500 metros en Italia.

La atleta venció en la Gala Dorada Pietro Mennea de la Liga Diamante, en Florencia, una de las fechas del evento que 15 reuniones de atletismo más importantes del planeta, que se realizan en diversas partes del mundo.

Kipyegon logró una exhibición en solitario que la llevó a batir la plusmarca mundial de los 1.500 metros, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en bajar los 3 minutos y 50 segundos, para así detenerse en un crono de 3:49.11.

La destacada deportista saltó a la pista del estadio Ridolfi de la ciudad toscana dispuesta a hacer historia. Y lo consiguió, tras realizar una carrera que dominó de principio a fin, en la que prácticamente no tuvo rivales.

Incluso, la mediofondista llegó a correr a una velocidad de 24,8 kilómetros por hora y completó una última vuelta a 58.81, un tiempo estratosférico para la distancia.

La atleta keniana, de 29 años, aventajó en casi ocho segundos a la ganadora de la plata, la británica Laura Muir, campeona de Europa de 1.500, quien llegó a la meta en 3:57.09. Tercera fue la australiana Jessica Hull con 3:57.29, récord nacional y marca personal.

La pupila de Patrick Sang, el mismo hombre que ha trabajado con otros campeones como Eliud Kipchoge (bicampeón olímpico en la maratón, en 2016 y 2020) se había quedado el año pasado a solo tres décimas del récord mundial que tenía la etíope Genzebe Dibaba, desde 2015, con una marca de 3:50.07.

“Estoy muy agradecida, hoy fue un día maravilloso en el que se juntó todo. El récord mundial estaba en mi mente desde el año pasado, pero quería acercarme lentamente para ver que era posible este año… ¡No lo puedo creer! Ahora he logrado lo que quería y lo que estaba en mi corazón y en mi mente. Todos los atletas que me esperaban en la línea de meta me emocionaron. Gracias a todos”, dijo la campeona tras la carrera.