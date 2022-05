La ATP castiga a Wimbledon: el Grand Slam británico no entregará puntos en su edición de 2022

Lo que era un secreto a voces, se ha confirmado. Wimbledon 2022 no entregará puntos ATP para el ranking mundial. Una noticia que fue confirmada por el organismo mundial en un comunicado lanzado durante esta jornada y en donde se explica el motivo es la prohibición del torneo de que tenistas rusos y bielorrusos puedan disputar el evento.

“La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour. La decisión de Wimbledon de prohibir que los jugadores rusos y bielorrusos compitan en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de la clasificación ATP. También es inconsistente con nuestro acuerdo de clasificación. En ausencia de un cambio en las circunstancias, con gran pesar y renuencia no vemos otra opción que eliminar los puntos del Ranking ATP de Wimbledon para 2022″ se desprende del comunicado.

Un hito que marca un precedente en el mundo del tenis, ya que será la primera vez en la Era Abierta que un Grand Slam no entregue puntos ATP. De igual forma se confirmó que esta medida es solo para el evento que se disputa en el All England Club y que no caerá sobre los otros torneos que organiza la Federación Británica de Tenis. Esto debido a que, “las oportunidades de juego alternativas están abiertas para los jugadores rusos y bielorrusos en esas semanas, a diferencia de Wimbledon, lo que minimiza cualquier impacto en la integridad de las clasificaciones”.

Pese a que la noticia recién fue confirmada, ya se supo que la ITF también replicó esta sanción, por lo que el torneo tampoco entregará unidades para el ranking mundial de jugadores junior.