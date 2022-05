Unos van por la gloria y otros por no descender: la realidad de los chilenos en el cierre de las ligas top de Europa

La temporada en el fútbol europeo ya llega a su fin. Entre aciertos y errores, los chilenos que militan en las grandes ligas del viejo continente (España, Italia, Inglaterra y Francia) buscan acabar de buena forma con sus equipos. Con la Bundesliga culminada y el Leverkusen de Charles Aránguiz ya clasificado a la Champions, falta definir qué ocurrirá con el resto de los clubes en que militan jugadores nacionales. Algunos, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, van por el título de liga, mientras que otros, como Tomás Alarcón, luchan con su escuadra por salvarse como sea del descenso. Acá un repaso de lo que deben afrontar.

Serie A: Alexis y Vidal, a la espera de un tropiezo para sumar una nueva corona

Sin el protagonismo de otras temporadas, Alexis Sánchez y Arturo Vidal van por un nuevo título en su carrera. Esta vez con el Inter, que busca el bicampeonato de la Serie A. Sin embargo, el cuadro lombardo no tiene la primera opción para coronarse: están en el segundo lugar, a dos puntos del Milan. Los dirigidos por Simone Inzaghi deben ganar su último duelo ante Sampdoria, y esperar un tropiezo de su archirrival, quienes acabaran la temporada contra Sassuolo.

REUTERS/Daniele Mascolo

Por otra parte, la realidad de Pablo Galdames en Italia es radicalmente opuesta. El mediocampista acaba de descender con el Genoa. En un comienzo de temporada paupérrimo, en lo colectivo e individual, el formado en Unión Española se ha ido ganando un lugar poco a poco, tanto que los últimos seis encuentros los disputó desde el primer minuto. Enfrentarán a Bologna en la jornada final.

Quienes ya se encuentran fuera de todo peligro son Gary Medel y Luis Rojas, con el Bologna. El Pitbull acaba de anunciar la renovación con el cuadro Rossoblù, y cerrarán la temporada de Serie A contra el mencionado Genoa.

LaLiga: Tomás Alarcón y el Cádiz van por el milagro

La Liga de España ya conoce a su campeón, que es Real Madrid. Sin embargo, todavía faltan algunas cosas por definir. Ya consumada la no clasificación del Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini a la Champions de la siguiente temporada (irán a la Europa League), los ojos nacionales se centran en lo que pueda hacer Tomás Alarcón. El volante, con el Cádiz, no se ha podido consolidar como titular (suma 1.418 minutos jugados y 16 encuentros de LaLiga como estelar) en una escuadra que se ubica en el puesto 18° con 36 puntos, en zona de descenso. El equipo adiestrado por Sergio González necesita vencer en la última fecha de visita al Alavés y que el Mallorca o el Granada, clubes que lo anteceden, no ganen sus respectivos compromisos. ¿Podrá conseguir la permanencia el exjugador de O’Higgins?

Tomás Alarcón frente al Barcelona. (AP Photo/Miguel Morenatti)

Uno que respira más tranquilo es Enzo Roco. Su equipo, el Elche, ya se salvó de la posibilidad de perder la categoría, en un conjunto donde el defensor nacional acumula 28 encuentros como titular. Finalizarán la temporada enfrentando a Getafe.

Ligue 1: Maripán puede amargar a Sampaoli

Guillermo Maripán se ha podido afianzar como titular en este último tramo de la Ligue 1 de Francia con el Mónaco, club que busca quedarse con el último cupo directo a la Champions de la próxima temporada. ¿Su obstáculo? El Marsella de Jorge Sampaoli. El equipo del defensor central marcha en la segunda posición con 68 unidades, los mismos que la escuadra dirigida por el de Casilda, que se está quedando con el tercer lugar. El conjunto del ex UC cerrará el torneo de visita ante Lens.

Premier League: Sierralta y el Watford ya están descendidos

No ha sido una buena temporada para Francisco Sierralta, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ha sumado apenas 428 minutos en la presente edición de la Premier League y no ve acción en cancha desde el 8 de enero, en la derrota por 4-1 frente a Leicester por la Copa FA. Para colmo, su club ya sentenció su suerte y jugará en el Championship en 2022-23.