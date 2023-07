La avivada y la advertencia del Coco Basile que hicieron temblar a Johnnie Walker

Alfio Basile no solo es uno de los técnicos más exitosos del fútbol argentino. Al Coco lo adoran en Boca Juniors y en Racing y también se le recuerda por su exitoso paso por la selección transandina. Además, el entrenador tiene un tono de voz inconfundible, por lo grave que resulta cada vez que pronuncia alguna palabra. Y, para completar el cuadro, es dueño de una viveza única.

De la última cualidad pueden dar cuenta en Johnnie Walker, uno de los principales fabricantes de whisky a nivel mundial. El estratega ha puesto la marca en el tapete al destacar uno de las insignias de su producción. Otra vez, con un sello especial. Habló del “bluleibel” y lo definió como “un elissir”. La última palabra, en rigor, apunta a que se trata de un elixir, en referencia a la categoría más exclusiva de algunos perfumes, rubro en el que suele utilizarse el concepto con mayor frecuencia.

La avivada

“Un Johnnie Walker etiqueta negra lo tomo, pero cuando es algo especial un Blue Label. Y el otro es un whisky: uno se toma, el otro se saborea. El etiqueta negra para tomar fuerte después de las seis y el Blue Label para cualquier hora. Lo podés tomar a la mañana, jamás te va a agarrar acidez ni gastritis ni nada. Es un elissir (sic)”, declaró, como todo un experto en la materia, en la cadena argentina TyC Sports.

La marca recogió el guante. En una campaña destinada al público mexicano, compartió una fotografía en la que destaca las bondades del Blue Label, precisamente con la especial categoría que le había asignado el entrenador: la de ‘elissir’.

Basile, vivo, no dejó pasar la oportunidad de hacerse parte del juego. Desde su cuenta en Twitter, contestó, ‘advirtiendo’ respecto de posibles consecuencias derivadas del uso de su ocurrencia: “Juancito el Caminador, registré la palabra Elissir… así que ya sabes lo que tenés que hacer”. La alusión responde, con seguridad, a una eventual compensación económica por haber utilizado el concepto que había popularizado horas antes, precisamente por la gracia que causó en las redes sociales.

La anécdota no termina ahí. Frente a la advertencia de Basile, el tuit de Johnnie Walker fue eliminado. Naturalmente, la acción se liga a las posibles acciones legales que insinuó el estratega. El Coco se lo tomó con humor. “No era para tanto #JuancitoElCaminante. No commets”, respondió.