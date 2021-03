La batalla de Lautaro de Buin contra Hans Martínez en cinco disparos por bando

Lautaro de Buin y Hans Martínez están enfrentados. A muerte. El zaguero central acusa al Toqui de incumplirle el compromiso de tenerlo contratado por todo 2021, con una suculenta mejora salarial incluida producto del ascenso a Primera B. Además, reclama las cotizaciones previsionales impagas durante el período en que ha estado en el club. Llevó su caso a la Inspección del Trabajo.

El club, en cambio, desconoce tal pacto, aunque, a través de su técnico y mecenas, Carlos Encinas, a quien Martínez señala como el responsable de ofrecerle tales condiciones, se muestra dispuesto a cumplir los compromisos siempre que el ex jugador de la UC y el Almería, entre otros clubes, sea capaz de demostrar que tiene la razón.

Este es el resumen, en cinco frases por bando, del conflicto.

Los disparos de Martínez

“Desde enero del año pasado hasta julio, aproximadamente, no pagaron imposiciones. Y no están respetando un contrato que tengo por todo 2021. Entonces, ahí estamos con un tema complicado contra Lautaro. Hay que tratar de solucionarlo pronto, porque no es muy agradable”.

“Carlos Encinas fue el encargado de sentarse a la mesa, de escribir cada palabra que saliera en el contrato. Por eso me siento un poco defraudado con él, porque se ha portado súper mal este último. Que no estén respetando los contratos que ellos mismos hicieron, que ellos mismos firmaron, la verdad, es una pena”.

“Lo conocí en ese momento, cuando firmé el contrato y me pareció un tipo bien, lo que conversamos, súper bien, lo que propuso como institución, como proyecto, también me agradó mucho y por eso firmé lo que firmé. Por lo que me propuso, por lo que iba haciendo. Entonces, que en este momento estén faltando a la palabra que me dieron no es bueno. No es bueno que en el fútbol pasen esas cosas”.

“Me da pena por Lautaro, que es una institución familiar, bastante linda. Lamentablemente, la gente que lo tomó acá está demostrando que está haciendo las cosas medias irregulares. Eso no debería pasar en Lautaro ni en el fútbol chileno. Debería haber un control con ese tipo de cosas, con los contratos de los jugadores.

Los descargos de Encinas

“¡Cómo íbamos a hacerle un contrato por 2021 si no teníamos idea de donde íbamos a estar! Cómo va a tener contrato por dos años si él pidió que fuera por un año, si a mediados de año me pidió salir a La Serena. Yo no quise desarmar el equipo. Cómo le íbamos a hacer un contrato por dos años si no teníamos idea de donde íbamos a estar en 2021 ni sabíamos cómo iban a ser las bases de Segunda División este año”.

“Si él tiene el contrato, que lo muestre. Cómo vamos a incumplir un contrato que está firmado”.

“Cómo no van a estar pagadas. Si nosotros no mandamos las imposiciones pagadas los días 15 nos restan los puntos. Es imposible no cumplir. A Vallenar lo están descendiendo por ese tema. Hubiésemos perdido tres puntos por cada incumplimiento Eso le quita el piso a lo que pueda decir. Ahora, si él quería que lo contratáramos, tendría que haberla peleado, haber bajado de peso. Estuvo todo el año con 86 kilos y tenía que estar en 76. Tenía lesiones permanentes, se hizo el lesionado cuando estuvo de cumpleaños”.

“Si Hans Martínez hubiese sido un aporte, no lo dejamos partir bajo ninguna circunstancia. Si lo que queremos es subir. Y si hay un contrato vigente, hay que respetarlo y cumplirlo. Pero entiendo que no existe. Que lo muestre, que lo aclare”.

“Yo sé lo que me dicen los abogados, que parece que tenía un papel, pero sin cabeza, sin Lautaro de Buin, que es una cuestión que le firmó no sé quien de Lautaro, pero que no habla de Lautaro. Que dice “señor tanto, tanto tiene esto con este, con este otro…”, pero no hay cabeza. No dice que lo contrata para Lautaro, para Colina, para nada. Habría que repreguntarle, porque él sabe positivamente que el contrato es por un año”.