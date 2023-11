La calculadora asusta a la Roja: los rivales directos que amenazan a Chile en la lucha por el Mundial 2026

El primer tercio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 es historia. Se completaron las primeras seis fechas de las 18 totales de la competencia que entregará seis plazas directas para la Copa del Mundo, más un medio cupo para el repechaje. Mientras unos pisan fuerte y se perfilan de buena manera, otros están más complicados y deberán trabajar mucho para optar por un pasaje hacia Estados Unidos, México y Canadá.

La selección chilena cerró el 2023 de manera amarga. En medio de la crisis y con un entrenador interino (Nicolás Córdova), la Roja perdió por la cuenta mínima con Ecuador, en la altitud de Quito. La falta de gol sigue siendo un problema en pos del objetivo de sumar. En cuatro de los seis partidos, Chile no anotó (ante Colombia, Venezuela, Paraguay y Ecuador). En una competencia de estas características, la diferencia de gol también es un factor que puede incidir en la definición.

En este último tópico hay un contraste evidente. Jugando como local, Chile está invicto y no tiene goles en contra. Claro, está la salvedad que de tres juegos, sólo se ganó uno (2-0 a Perú, uno de los elencos más débiles de las Clasificatorias). De visita, la cosecha es nula. Tres partidos y tres derrotas, con siete tantos encajados. Y por cómo está el proceso, se hace más que necesario sumar en el extranjero para que den las cuentas.

Al haber más cupos para clasificar, considerando que la próxima Copa del Mundo tendrá 48 selecciones, es alta la probabilidad de alcanzar el objetivo con menos puntos en comparación con las Eliminatorias anteriores. La realidad indica que la lucha de la selección nacional no está en la mitad superior de la tabla, sino que en la otra. Aunque faltan 12 jornadas para el final de una larga y extenuante competencia, de a poco se empiezan a perfilar las diferentes pugnas.

Argentina, Uruguay y Colombia comenzaron las Clasificatorias de buena manera. Pese al tropezón ante la Celeste, en La Bombonera, lo del campeón del mundo es una extensión a lo que hizo en Qatar. En el caso de los charrúas, el factor Marcelo Bielsa ya se está notando. Terminaron el año de manera inmejorable, bajando consecutivamente a brasileños y argentinos. En el caso de los colombianos, son los únicos invictos del torneo. Por cierto, se dieron el gusto de vencer por primera vez en Clasificatorias a la Canarinha.

Sorprende ver a Brasil tan abajo en la tabla. Suma siete puntos de 18 posibles, uno de los últimos 12. Tres derrotas consecutivas hacen encender la alerta en el gigante sudamericano, que aguarda por Carlo Ancelotti para 2024. Pese a este presente, la Canarinha mantiene su estatus de candidato a estar en el Mundial.

Mezclando lo estadístico con el realismo (la actualidad del fútbol chileno es crítica), la lucha de la Selección está posada en el sexto puesto de clasificación directa, o bien en el séptimo lugar, que da el acceso al repechaje. Chile está vivo en el proceso, pero más por otros resultados que por los propios. El negocio es superar a tres rivales, como mínimo. En ese sentido, un rival que asomaba directo pero que se despegó es Venezuela.

La Vinotinto nunca ha clasificado a un Mundial y está realizando una eliminatoria que ilusiona al público llanero. Con el empate 1-1 en Perú, los de Fernando Batista están cuartos con nueve puntos, sobre Ecuador y Brasil. Por cierto, el resultado que se dio en el estadio Nacional de Lima conviene para los intereses chilenos. Ante la campaña venezolana, los rivales directos de Chile se reducen a tres, con el panorama actual: Paraguay, Bolivia y Perú.

Hoy, el cuadro paraguayo está en zona de repechaje con los mismos puntos que Chile pero con mejor diferencia de gol (-2). La derrota guaraní contra Colombia ayudó a la Roja. Sin embargo, con el escenario actual, no haber ganado el duelo directo, que terminó gatillando la partida de Berizzo, es un pecado. Bolivia, el cuadro más débil de Sudamérica, perdió cinco de sus seis partidos y ha recibido 14 goles. Además, ya no contará con Marcelo Moreno Martins, quien dejó la selección. El colista es Perú, que no ha ganado en estas Eliminatorias.

La clasificatoria se reanuda recién en septiembre de 2024 y Chile visitará al campeón del mundo, Argentina. Esa fecha doble se completará recibiendo a Bolivia. A esas alturas del año, el nuevo seleccionador tendrá rodaje con la fecha FIFA de marzo y la Copa América de Estados Unidos, entre junio y julio. Los otros partidos de 2024 en Eliminatorias serán los siguientes: ante Brasil y Venezuela, de local, y contra Colombia y Perú, de visita.

Para llegar al Mundial, la Roja necesariamente debe rescatar puntos afuera. En ese sentido, la visita a Lima, que será en noviembre del año que viene, es fundamental. Para 2025, están programadas las visitas a Asunción y La Paz, otras salidas en donde Chile tiene que regresar con algo.