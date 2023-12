La confesión de Rafael Nadal por su regreso al circuito ATP: “He tenido miedo de anunciar las cosas”

Rafael Nadal volverá a las pistas en Brisbane. El veraniego torneo ATP, que sirve como previa al Abierto de Australia, será el lugar donde el español ponga fin a la odisea que lo dejó fuera del circuito durante todo un año. Un retorno esperado y que ha generado gran ansiedad, tanto para el público como el jugador.

Por eso el de Manacor es honesto. En un video subido a sus redes sociales, el 22 veces campeón de Gran Slam realizó una pequeña actualización de su momento personal, comentando cómo ha llevado el proceso de recuperación y su posterior anuncio.

“Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera sino todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez”, comentó el balear, quien no juega desde enero de 2023, cuando en su duelo de segunda ronda del Australian Open sufrió una lesión que lo tuvo parado durante toda la temporada.

De hecho, este periodo fuera de las canchas es el parón más largo en la carrera del europeo, quien cuando debute en Brisbane pondrá fin a un ciclo de 347 días sin competir. Otras de sus ausencias más largas ha sido la que tuvo entre Wimbledon 2012 y Viña del Mar 2013 (223 días), además de la que sufrió entre Acapulco y Roma 2020 (199).

“Al final es mucho tiempo. Espero volver a sentir esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas... Espero de mí no esperar nada. Espero tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. Estoy en una época diferente, una situación y un terreno inexplorado”, sostuvo en el registro audiovisual.

De hecho, en relación a ese mismo tema lanzó otra reflexión: “Durante toda mi vida me he exigido al máximo y espero ser capaz de no hacerlo. Tengo que aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo”.

Finalmente confesó cuál será su mentalidad para este regreso, el cual se dará la primera semana de enero, justo cuando la temporada 2024 comience su calendario. “Tengo que darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde”, expuso.

Las declaraciones y los tiempos que sostiene Nadal hacen pensar que la mentalidad de cara al próximo curso no será de despedida, sino que de retorno. Quiere volver, pero para eso necesitará partidos y experiencias. Todo arrancará en Brisbane y si la salud lo acompaña seguirá en Melbourne con el Abierto de Australia. El resto del calendario será una incógnita. ¿Acapulco e Indian Wells? ¿Esperar hasta la gira de polvo de ladrillo europea? Son dudas que se irán despejando en los siguientes meses.