La confesión de Roberto Gutiérrez: el Pájaro revela por qué no quiso patear el penal ante la UC en la Supercopa 2021

Como es costumbre, la Supercopa reúne a los dos monarcas de los certámenes más importantes del balompié nacional: Primera División y Copa Chile. En 2021 el turno fue de Universidad Católica y Ñublense de Chillán. El duelo que proponía un apasionante partido terminó con un empate a uno y todo finalizó en penales. Definición en que se hizo más fuerte la UC. En aquella oportunidad, muchos se preguntaron por qué no pateó en los chillanejos Roberto Gutiérrez. Situación que dos años más tarde aclara el mismo jugador.

Cabe recordar que Gutiérrez ingresó a falta de 12 minutos para que culminará el partido. Instancia en que el ariete reemplazó a Cordero casi inmediatamente luego de que Fernando Zampedri anotará el empate en la Supercopa 2021 que se disputó en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

El escaso minutaje del Pájaro sería factor para la definición por penales. Finalmente, la UC se llevó la copa luego de que los Diablos Rojos desviarán dos de sus tiros; ni Federico Mateos, quien hoy milita en la U, ni el joven José Navarrete pudieron batir al portero Sebastián Pérez. Tras la definición, lo llamativo fue que el experimentado atacante, Roberto Gutiérrez, no participó de los ocho penales que dispuso Ñublense.

Hace un par de días, el ex UC conversó con un medio local. Recapitulando momentos de la final y ratificando la información de no haber querido ser uno de los ejecutantes. “No pateé el penal porque cuando me hacen saber que querían que pateará, me dicen ‘tú eres importante, de experiencia y te necesitamos en estos momentos’. Y en el partido había entrado en los últimos cinco minutos, entonces el jugador de experiencia, responsable y todo, entró en los últimos cinco minutos”, expresó el delantero que actualmente se encuentra sin club.

Tras su determinación, los Diablos Rojos tuvieron que mandar al punto penal a futbolistas menos experimentados. Factor que les pasó la cuenta. Y, con la diana de Diego Valencia, Universidad Católica ganó por 6-5 y sumó su cuarta Supercopa en la historia.

Más adelante, el ariete añadió que “si me hubiesen necesitado, habría entrado desde el minuto uno. Cuando me dan esa respuesta digo ‘no, no voy a patear el penal’”, en alusión a la disconformidad que le generó la decisión de Jaime García.

Por otro lado, el jugador también comentó que en la institución chillaneja no eran claros. “La gente no era capaz de decirme las cosas que decían otros y yo soy más leal con esos otros, se los demostré siempre”, sentenció Roberto Gutiérrez.