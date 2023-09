La contundente respuesta de Argentina a las acusaciones de Louis van Gaal

El ex técnico de la selección de Países Bajos Louis van Gaal aún no ha podido dejar atrás la derrota que le propinó la Argentina de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El duelo por los cuartos de final estuvo marcado por un intenso desarrollo que incluyó la anotación de un gol en los 90+11′ que obligó al tiempo adicional y que terminó por definirse a favor de la Albiceleste con lanzamientos penales.

Y ayer el adiestrador de 72 años lanzó una dura acusación. “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”, comentó.

Al insistirle en la acusación, no se quedó ahí y profundizó en tono serio. “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, expresó.

Esta situación no gustó para nada en Argentina, que no tardó en reaccionar a estas palabras. Así, AFA Play, la plataforma On Demand de la Albiceleste compartió un video con algunos pasajes del partido contra los Naranjas.

“La Selección Argentina perdió muchas veces. Pero siempre supo como perder”, señalan en un mensaje en la cuenta de Twitter. “En Qatar se extralimitó. Se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y potrero. Porque este deporte así se juega”, agregaron.

Van Gaal, sin apoyo

Tras las declaraciones del técnico, los propios seleccionados tomaron la palabra y evitaron tomar una postura similar. Ejemplo de esto fue el defensor Virgil van Dijk. “Es su opinión. Cada uno tiene permiso para tener su opinión. En este caso, no comparto esa opinión”, señaló a la cadena NOS.

Por su parte, el arquero Mark Flekken, del Brentford inglés, indicó que “es la opinión del exseleccionador nacional, él puede expresar esa opinión. Yo, personalmente, no tuve esa opinión durante el Mundial”.