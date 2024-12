La crisis del Manchester City sigue creciendo: en Inglaterra aseguran que se rompió la relación entre Guardiola y De Bruyne

El Manchester City está en el peor momento de la última década. Suma siete partidos sin ganar, con seis derrotas y un empate. La paridad, tras ir ganándole 3-0 al Feyenoord, igualaron 3-3. Un reflejo de lo que ha sido el último mes del elenco ciudadano. Las críticas apuntan a Pep Guardiola. Por primera vez, en Inglaterra se comienza a poner en entredicho el trabajo del DT español. De hecho, algunos medios apuntan a un posible quiebre en su relación profesional con Kevin de Bruyne. “Algo está pasando, pero Josep tiene el control total del club, ha ampliado su contrato y probablemente sólo esté esperando a las ventanas de fichajes de enero y verano. Lo de De Bruyne es inusual, extraño, raro”, lanzó el exfutbolista Gary Neville.

El comentario del ex Liverpool fue complementado por Jamie Carragher, también exjugador. “Algo está pasando con De Bruyne. Para mí ha sido el mejor jugador de las últimas cinco temporadas. No es titular en ningún partido. No estoy intentando causar más problemas al Manchester City, pero algo no está bien entre esos dos. Su contrato termina este verano y sé que ha tenido algunos problemas, pero algo no va bien si no está en el equipo cuando está en forma”, dijo.

Guardiola reflexiona sobre el momento de su equipo. (Foto: Reuters)

Los comentarios llegaron a oídos de Guardiola. El técnico responde con ironía. Lejos de su calma de siempre, ahora se lanza contra sus críticos. “La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Crees que me gusta no jugar con Kevin? No, no quiero que juegue Kevin. El tipo que tiene más talento en el tercio final. No lo quiero. Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos. Ha dado los mayores éxitos a este club. Me encantaría tener al Kevin en su mejor momento, con 26 o 27 años. A él también le encantaría. Pero ya no tiene 26 o 27 años. Tuvo lesiones en el pasado, importantes y largas. Es un tipo que necesita estar bien físicamente por su espacio y energía”, replicó.

Las comparaciones con José Mourinho no tardaron en llegar. El portugués siempre tuvo un perfil más confrontacional que Guardiola. Para eludir las semejanzas, el ibérico alude al palmarés. “Al final puede que sea bastante similar a José, pero él ganó 3 y yo 6 títulos de Premier League”, dijo.

Finalmente, el técnico, con el motivo de los malos resultados, aborda la posibilidad de sumar fichajes en el mercado del invierno europeo. “Ya hablaremos de ello en enero. Lo haremos internamente, que es la mejor manera. Depende de la situación en la que estemos y la posición que ocupemos en ese momento. Stones no está cerca de volver, sigue lesionado. Tuvo un problema en el pie, la semana que viene tampoco creo que vaya a estar disponible. Ahora estamos simplemente pensando en el siguiente partido, manteniendo la mente limpia e intentando confeccionar una buena alineación de cara al próximo partido. No podemos darnos lástima, yo no siento lástima por mí mismo”, reflexionó.