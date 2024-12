Una debacle sin fin: el complejo cierre de año del Manchester City en Europa

El Manchester City a cargo de Pep Guardiola sigue sin poder levantarse de la crisis que lo rodea. Este domingo el conjunto ciudadano volvió a sumar un resultado negativo tras caer por 2-0 contra Liverpool por la 13° jornada de la Premier League.

Un resultado que no hace más que aumentar la debacle del equipo tanto en la competencia inglesa como en la Champions League.

Noviembre fue un magro mes para los celestes. En dicho mes el City disputó un total de cinco encuentros considerando el torneo local y en la fase de liga de la Liga de Campeones, registrando cuatro caídas y un empate. De hecho, dos de las derrotas hicieron ver muy mal a la escuadra, pues fueron por goleada: perdieron por 4-1 contra el Sporting de Lisboa y 0-4 contra Tottenham.

A lo anterior se suma el empate con sabor a derrota en la última fecha disputada de la Champions. Ante Feyenoord, los citizens habían conseguido obtener una diferencia a su favor de 3-0. Sin embargo, los neerlandeses supieron aprovechar las falencias y terminaron rescatando un empate 3-3.

Aquel momento causó tal frustración en Guardiola que una vez que enfrentó a los medios en la conferencia de prensa posterior lució se le vio con unos rasguños en la cabeza. El español tuvo una insólita explicación: “Me lo he hecho con los dedos... quiero hacerme daño”.

“Nos ha costado, jugábamos bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si el fallo es mental o es técnico. El 3-1 no puede pasar, el segundo gol... No nos puede pasar esto”, comentó sobre el partido.

Además, Pep manifestó que la chance de clasificar de forma directa a los octavos de final de la Champions es casi nula: “Ahora no pienso en que estamos fuera del top-8, hay que recuperar. Pero si no podemos ganar un partido así, será difícil”.

“En el lado positivo Haaland ha marcado, Lewis ha hecho un partido magnifico, hay cosas buenísimas. Pero después de un 3-3... no se te puede ir el partido así”, cerró en aquel momento.

El Manchester City de Pep Guardiola no pudo conseguir victorias en noviembre. Foto: Reuters.

La esperanza de Guardiola

Con el cambio de mes Guardiola también esperaba dar vuelta la página de esta racha sin victorias. En la previa del choque contra Liverpool, el español se refirió sobre el futuro del equipo en la Premier. “No importa lo que pase el domingo. Obviamente, si perdemos será más difícil, pero aún hay muchos partidos por jugar. Cuando lleguemos a abril o mayo, veremos en qué situación estamos”, comentó dando muestras de serenidad.

“Tenemos que mostrar que somos fuertes, que al primer golpe no perdemos la estabilidad. La mejor manera de hacerlo es en este partido en Anfield”, agregó. Por último, dejó un claro mensaje: “Volveremos a ser nosotros, no sé cuándo, pero sucederá”. Tras el resultado de este domingo, queda claro que este cambio aún no ha llegado.

Próximos desafíos

Además del choque contra Liverpool, Diciembre trae en el calendario de Manchester City otros duelos complejos. Ahora deberá medirse contra Nottingham Forest y Crystal Palace antes de volver a la Champions donde será visitante contra la Juventus.

Tras competir contra los italianos, volverá a centrarse en la Premier donde aparecen en el camino Manchester United, Aston Villa, Everton y Leicester City.

El calendario de diciembre del Manchester City

Domingo 1 de diciembre

Liverpool 2-0 Manchester City

Miércoles 4 de diciembre

16.30 Manchester City vs. Nottingham Forest

Sábado 7 de diciembre

12.00 Crystal Palace vs. Manchester City

Miércoles 11 de diciembre

17.00 Juventus vs. Manchester City

Domingo 15 de diciembre

13.30 Manchester City vs. Manchester United

Sábado 21 de diciembre

09.30 Aston Villa vs. Manchester City

Jueves 26 de diciembre

09.30 Manchester City vs. Everton

Domingo 29 de diciembre