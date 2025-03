El cheque que puede recibir Dani Alves como indemnización tras estar 437 días en la cárcel

El Tribunal de Justicia de Catalunya resolvió absolver a Dani Alves del delito de agresión sexual. El año pasado, el otrora lateral fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona, pero el castigo terminó por romperse, en una situación que ha removido España.

La sala de apelaciones, compuesta por tres mujeres y un hombre, consideró que el testimonio de la denunciante no es “suficiente para mantener la condena del acusado y que en este caso prevalece el derecho a la presunción de inocencia”.

Inés Guardiola, abogada del exdefensor, valoró la sentencia. “Entendemos que la resolución todavía no es firme, pero vamos a esperar a la última sentencia, y por supuesto, de momento, tenemos una resolución que es justa, valiente y el señor Alves es inocente”, indicó.

El dinero que podría recibir Alves

Alves pasó un total de 14 meses en prisión provisional. Fueron, específicamente, 437 días en la cárcel. En ese sentido, con su absolución, se han generado una serie de interrogantes. Una de ellas es en torno a la indemnización que recibirá por estar ese tiempo tras las rejas.

Según consignan en España, el exfutbolista podría recibir 11 mil euros (más de 11 millones de pesos) por la cantidad de días que estuvo preso.

“Eso sí, pero ahora dicen: ‘¿Y todo el año que se nos ha hecho?’. Las amenazas en redes, comentarios en programas de televisión, perdida de contratos, 437 días de prisión. Y ahora con la absolución le corresponden la friolera de 11.000 euros por más de un año y medio en el hotel reja”, reveló el periodista Joaquín Prat en el programa Vamos a ver de Telecinco. “Él puede reclamar más, otra cosa es que esa reclamación se pueda estimar”, explicó el juez José Antonio Vásquez, en el mismo show televisivo.

Mientras que la abogada de Alves no confirmó la decisión. “De momento, no podemos decir nada. Sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leer la sentencia, pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más”, indicó en RAC-1.

No obstante, en caso de que decidan realizar la petición del dinero, Alves se ampara en la ley española: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, consigna el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El dinero recibido se fija “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. En detalle, cada día en prisión ronda en los 30 euros (30 mil pesos).