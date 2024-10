Dani Alves, Ronaldinho y ahora Jorge Valdivia: la lista de los talentosos futbolistas que pasaron por la cárcel

Jorge Valdivia está tras las rejas. El exfutbolista fue denunciado por un presunto delito de violación y luego de un rápido proceso de formalización, el Octavo Juzgado de Garantía aplicó la medida cautelar de prisión preventiva. La jueza Ely Rothfeld argumentó la medida. “Atendida la gravedad del hecho, de la pena que podría enfrentar, las graves consecuencias que este delito tiene para la víctima, parece que existe el peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado”, dijo.

Con la pena que cayó sobre el exjugador, se suma a la lista de futbolistas que han pasado por la cárcel. De hecho, ahora el exvolante estará en el mismo recinto donde se encuentra cumpliendo su pena Luis Núñez, el exjugador de la UC. Al decretar la prisión preventiva, además, se consideró que había una causa pendiente contra Valdivia. Se trata de una agresión a una mujer en Peñalolén. Ese caso se encuentra en investigación abierta. También se explicó que la pena del delito va de los cinco años y un día a 15 años de cárcel.

Los casos nacionales

En Chile, una situación recordada es la de Luis Núñez. En agosto de 2022, el 6º Juzgado Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 10 años y un día de presidio por homicidio simple en la muerte de Juan Pinto, ocurrida en 2018. Desde entonces, cumple su condena en Rancagua. Lucho Pato, como era conocido, vivía un nuevo episodio oscuro en su vida. Antes ya había estado preso por tráfico de drogas. En mayo de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo lo había condenado a cuatro años y a 61 días de cárcel, por los delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Luis Núñez en la cárcel de Rancagua.

Una vez que cumplió su primera pena, salió de la cárcel y fue visto, incluso, en partidos de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Luego se vio involucrado en la muerte de Pinto. Pese a estar cumpliendo con la sentencia, Núñez señaló a El Deportivo que todavía argumenta que es inocente. “Todas las cosas dentro de la investigación, el juicio, están viciadas, todo mal hecho. No hay una prueba científica, ni material. Las personas que me vienen apuntando, que dicen que me vieron disparar... es todo mentira”, dijo en una entrevista.

Otro caso bullado en el país fue de Luciano Cabral. El actual seleccionado nacional, quién también lo fue en la categoría Sub 20, en enero de 2017, se entregó a la justicia a raíz de un asesinato ocurrido en Mendoza en donde se vio involucrado. Fue condenado como coautor de homicidio a nueve años y medio de pena efectiva, sin embargo, recibió la libertad condicional por buena conducta el 15 de septiembre de 2022. Al tiempo fichó en Coquimbo Unido y actualmente defiende al Club León.

Durante el último mes, cuando entregó su nómina para la fecha FIFA de octubre, Ricardo Gareca reconoció que la historia de vida del volante fue un factor para incluirlo en la lista. “Cabral me despierta, aparte de ser buen jugador, su historia de superación, sumado a que futbolísticamente es interesante”, señaló.

Otro reciente fue el encarcelamiento de Jordhy Thompson. El volante que entonces militaba en Colo Colo fue imputado por femicidio frustrado contra su pareja, Camila Sepúlveda. El jugador albo quedó en prisión preventiva después de ser imputado por el Ministerio Público. Días después, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar.

De connotación internacional

El listado de futbolistas encarcelados crece más aun cuando se incluyen extranjeros. Los brasileños Dani Alves y Robinho fueron condenados por denuncias de violación. El exlateral, estuvo en prisión preventiva y luego fue condenado a cuatro años. Una vez hecha pública la sentencia, el Barcelona retiró la condición de ‘leyenda del club’ al futbolista. En marzo de 2024, el excarrilero solicitó libertad provisional, que le fue concedida tras pagar una fianza de un millón de euros.

Robinho y Dani Alves fueron condenados por violación.

Por su parte, el delantero, quien fuera el verdugo de la Roja en reiteradas oportunidades, en 2017 fue condenado a nueve años de prisión por un tribunal de Milán por un delito de violación perpetrado en 2013. Este año, fue extraditado a Brasil, donde siguió cumpliendo con su condena.

Distinto fue el caso de Ronaldinho, ya que el astro con pasado en el Barcelona y PSG estuvo en una cárcel de Paraguay por intentar ingresar al país con documentos falsificados. Su estadía en el penal de Asunción tomó connotación mediática. Dentro del recinto llegó a jugar un torneo amistoso con los reos, donde su equipo fue ganador.

En Colombia también tienen incidentes. El mítico portero René Higuita estuvo preso en 1993. Su detención estuvo relacionada con el de secuestro de la hija de miembro de un cartel de drogas colombiano. El guardameta actuó como intermediario. Se le acusó de colaborar con criminales. Estuvo nueve meses encerrado y se perdió el Mundial de 1994. En su período tras las rejas hizo una huelga de hambre.

Sin embargo, la noticia que más hizo ruido en Colombia fue la de Freddy Rincón. En 2007 se encontró fue buscado por el Interpol y por la Fiscalía de Panamá, acusado de testaferrato y nexos con el narcotráfico. Ese mismo año fue arrestado en Brasil. Al tiempo salió libre, pero quedó a la espera de una condena definitiva hasta que falleció en un accidente de tránsito.