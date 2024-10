La lista de testigos en la guerra entre la U y Colo Colo: cómo será la sesión del tribunal que marcará el fin del torneo

La definición del Campeonato Nacional cambia de frente. En lo futbolístico, Colo Colo está dos puntos sobre Universidad de Chile cuando quedan dos fechas para que se cierre la competencia deportiva. Ahora, sin embargo, la disputa trasciende los márgenes de los campos de juego en los que los equipos de Jorge Almirón y Gustavo Álvarez definirán quién se queda con la corona. Puntualmente, la definición se traslada al Tribunal de Disciplina. La corte deportiva debe resolver la denuncia que efectuó el juez Héctor Jona respecto de la presencia de un funcionario albo dotado de un dispositivo electrónico en las cercanías del banco albo en el choque ante Huachipato, en Talcahuano. Ese día, el DT del Cacique siguió el partido desde una caseta. Estaba suspendido por los excesos que cometió en el encuentro ante Universidad Católica, en el estadio Monumental. El viernes, la U presentó un recurso en el mismo sentido. Los azules consideran que podría configurarse el desacato, lo que expone al equipo de Macul a perder los puntos que consiguió en el sur. Y, por ende, a dejar escapar la punta del torneo.

Inicialmente, los albos se habían preparado para presentar los descargos este martes, tal como habían sido citados por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que preside Exequiel Segall. Sin embargo, la presentación que realizaron los laicos alteró los planes. La corte de primera instancia resolvió posponer la audiencia en siete días. Es decir, la programó para el martes 29, a las 18.45 horas. La sala está compuesta por siete miembros. La sesión será telemática.

¿Podrá ir Almirón?

La finalidad es que todas las partes involucradas puedan entregar sus argumentaciones y que, con todos los antecedentes a la vista, el tribunal pueda adoptar la respectiva resolución. Esto implica que, para esa jornada, los respectivos equipos jurídicos expongan todas las pruebas posibles para acreditar sus respectivas posturas. Los albos aseguran contar con los elementos para demostrar que Almirón no mantuvo comunicación alguna con sus colaboradores ubicados en la banca. El detalle que fuentes del club albo entregaron a El Deportivo consigna que el entrenador llegó al estadio separado de sus jugadores, que arribaron en el bus, en una van, junto al jefe de seguridad. Y añade que incluso se ocuparon de registrar sus movimientos en la cabina, ante la fundada sospecha de que estarían siendo observados. De hecho, en la entidad de Macul llamó la atención la presencia de dos personas ubicadas en la parte baja del estadio, que no despegaron la vista en relación a la posición que estaban Almirón; Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro; Eduardo Loyola, el vicepresidente de la concesionaria; y Daniel Morón, el gerente deportivo del club. “Presumíamos que nos estarían observando. Y fue muy evidente”, explican, precisamente, como una constancia de que menos correrían riesgos.

En la U, por su parte, ya entregaron una serie de videos que podrían alterar el final del Torneo Nacional. Según revelan a El Deportivo, sí existió comunicación y esta debe tener su castigo correspondiente. Además, adjuntan el informe del árbitro Héctor Jona, quien informó la presencia de un funcionario de Blanco y Negro en la zona de exclusión.

En Pedrero ocuparán la semana para potenciar la estrategia jurídica, que ya estaba definida para la comparecencia. El Cacique asegura contar con los elementos suficientes para probar que Almirón no mantuvo contacto con sus colaboradores y que Víctor Vidal, el funcionario aludido por portar un dispositivo electrónico en las inmediaciones de la banca alba, tampoco tuvo contacto con el entrenador. La versión, en su caso, es que estaba coordinando aspectos relativos al traslado de la delegación al aeropuerto Carriel Sur. Finalmente, para la presencia de un miembro del equipo de seguridad del club en la banca, dotado con una radio, se precisó que había sido debidamente autorizado por la ANFP para tal efecto.

Jorge Almirón debió observar desde una cabina el duelo entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport)

Al margen de los antecedentes, hay una consideración clave: la participación de Almirón en la audiencia. Aquí, interviene el aspecto deportivo. El martes, a las 20.30 horas, Colo Colo cumplirá un compromiso clave: el duelo de vuelta de la final regional de la Copa Chile, ante Magallanes. En la ida, los albicelestes se impusieron por 3-0, en Talca. La lógica indica que la atención y la presencia del entrenador estarán enfocadas en el choque ante la escuadra de Ronald Fuentes.

El técnico es uno de los citados. El otro es Vidal. Serán acompañados por el abogado del club popular. La U estará representada por su jurista, Javier Gasman. A la audiencia también está convocado Gustavo Ahumada, el cuarto árbitro del partido disputado en Talcahuano. Su testimonio es clave para determinar qué sucedió al borde del campo de juego. También deberá presentarse un funcionario de Huachipato, el club local frente al Cacique en el partido que generó la polémica.

No se moverá

En Quilín afirman que la comparecencia no se moverá por el compromiso que los albos tienen que cumplir ante los albicelestes. “La audiencia corre ese día. Por algo fue fijada”, establecen de entrada. En esa circunstancia, se abre, concretamente, el escenario de que Almirón no participe en la audiencia, aunque, en rigor, no es el técnico el citado para la diligencia, sino el club popular. De ahí que el protagonismo recaiga, más bien, en los abogados de los respectivos clubes.

Los albos abocarán los próximos días a reunir toda la información posible. Incluso exploran antecedentes relacionados con entrenadores que, estando castigados, fueron registrados con radios alrededor. En ese contexto, por ejemplo, cobra especial relevancia el recuerdo de Ariel Holan en un partido de la UC y Santiago Wanderers, en 2020. El técnico argentino, como Almirón, estaba suspendido y, por ende, impedido de mantener contacto con la banca.

Esa vez. Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, emitió una opinión contundente. “Es un tema que apareció hace varios años y que el Tribunal lo ha visto en varias oportunidades. Hay un tema de fondo que es la precisión de la norma reglamentaria. El texto señala que el denunciado, en este caso Holan, debiera comunicarse con la banca. Eso genera un problema de prueba. Probar que efectivamente Holan se comunicó con alguien en la banca. Si el criterio se mantiene, no debiera sancionarse a menos que se pruebe que él usó el aparato y que en la banca, o en las cercanías, había alguien recibiendo instrucciones”, explicó a El Deportivo.

“Hay un tema reglamentario de poca precisión que impide acreditar el hecho punible. Que se comunique. Pudo tener el aparato al lado y no comunicarse. Pero hay que probarlo. Podría estar dando instrucciones a un tercero que no esté en la banca. En eso la norma es débil”, complementó el abogado. “Acreditar que hay un comunicador y un comunicado es muy difícil. Yo creo que esto no tiene futuro”, sostuvo Botto. Ese es, en definitiva, el gran desafío que tendrán los azules.

Holan, por cierto, no fue sancionado.