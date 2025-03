La justicia española absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual

Este viernes la sala de apelaciones del Tribunal de Justicia de Catalunya absolvió a Dani Alves de un delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona.

La sala de lo penal del alto tribunal territorial, compuesta por tres mujeres y un hombre, consideró que el testimonio de la joven no es suficiente para mantener la condena al acusado y que en este caso prevalece el derecho a la presunción de inocencia de Alves.

En una primera instancia la Audiencia de Barcelona consideró probado, en base a la declaración, que el ex futbolista del Barcelona mantuvo relaciones sexuales completas sin consentimiento con una joven a la que invitó a un reservado de una discoteca el 30 de diciembre de 2022. Alves estuvo en prisión preventiva más de un año por estos hechos y consiguió la libertad provisional después de abonar una fianza de un millón de euros.

Con ello, la Audiencia de Barcelona señala lo que calificó como un “desajuste” en el relato de la víctima. Ella afirmó que estuvo incómoda con el exfutbolista y que él le llevó al baño. Sin embargo, con el visionado de las cámaras de seguridad, la sala dijo que se deducía que hubo un “acuerdo previo” para ir al baño uno después del otro. Pero este desajuste, según los magistrados, “no afecta al núcleo esencial de la conducta que desplegó el exinternacional brasileño” y no es suficiente para “privar de credibilidad al relato de la penetración vaginal inconsentida”.

Ahora la sala de apelaciones del Tribunal de Justicia de Catalunya ha dado vuelta ese argumento y considera que el testimonio de la víctima no es suficiente para contrarrestar la presunción de inocencia de Alves. De esta forma la sala, por unanimidad, considera que el hecho de que esa primera parte del relato no se compadezca con la verdad a la luz de las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad desvirtúa el relato posterior de lo que ella sostiene que ocurrió dentro del baño del reservado de la discoteca cuando ya no había cámaras ni testigos.

La sentencia además acuerda la revocación de la sentencia, una resolución absolutoria y deja sin efecto las medidas cautelares en contra del brasileño.

Reacciones

Una vez conocida la resolución, la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, sostuvo una conversación con RAC-1 en la que señaló que “Estoy al lado de Daniel Alves. Por fin se ha hecho justicia. Es inocente. Se acaba de demostrar. Por fin se ha hecho justicia. Estoy muy emocionada y estoy muy contenta. Esto implica que este señor es inocente”, resaltó.

“De momento, sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leerme la sentencia pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más. Son momentos muy emocionantes. ¿Si pediremos indemnizaciones? De momento, no podemos decir nada”, añadió.

Cabe señalar que, de todas maneras, esta decisión puede recurrirse.