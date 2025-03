La desgarradora confesión de la hija de Diego Maradona en pleno juicio por la muerte del 10

Esta semana se dio inicio al juicio en el que se investiga la muerte de Diego Maradona. Una de las personas que ha hablado en este proceso es Dalma, su hija, quien ha confesado un desgarrador hecho sobre el vínculo entre el exfutbolista y sus nietas.

En diálogo con LAM (América), explicó que su hija mayor, Roma, tiene muchos recuerdos de su abuelo pese a que fueron pocos los encuentros que sostuvieron ambos.

“Me sorprende un montón porque, si bien yo le hablo y todo, ella lo habrá visto diez veces, nada más”, comenzó señalando.

“Pasó horas y horas en Facetime, y en la pandemia hablaba un montón, y lo dejaba un segundo ahí, iba a buscar un juguete, y volvía. Esa es la relación real que ella tuvo con él”, reveló en la oportunidad.

A continuación, expresó su dolor al pensar en cómo pudo ser la relación que Maradona podía haber tenido con sus nietas.

“Esa es mi bronca más grande. Yo veo a mis hijas y digo: ‘¿Cómo mi papá no las puede disfrutar?’”, lamentó.

Por otro lado, Dalma dio a conocer cuál ha sido el hecho que más le ha llamado la atención durante los primeros días del desarrollo del juicio en el que se busca aclarar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Allí dejó claro que para ella no fue escuchar los detalles sobre la deteriorada salud que tenía en ese entonces su padre, sino el testimonio de quienes, según ella, están falseando la verdad.

“Una cosa es eso, pero lo que me pasó y que me parece peor es ver gente mintiendo descaradamente. Es algo que yo vi y sé que sucedió, y ellos lo niegan o dicen que mi papá estaba en excelente estado de salud”, lanzó.

“No es algo que diga yo, lo vieron todos. Entonces, eso me violenta más”, comentó para remarcar que el 10 no estaba bien en sus últimos días, algo que era evidente para todos.

La opinión del defensor de la familia Maradona

En conversación con DSports Radio, Fernando Burlando detalló los argumentos con los que se sostiene la investigación sobre el posible dolo de los acusados en la muerte del exfutbolista. “Todos incumplieron los deberes que tenían como profesionales. Le dieron un trato inhumano. Diego se salvaba con un teléfono, un llamado de un médico o quien sea. Se lo llevaba a cualquier guardia y podían salvarle la vida”, apuntó.

De igual manera, agregó que las condiciones en las que Maradona vivió sus últimos días no eran las adecuadas, que los encargados de cuidarlo le mintieron a la familia. “Les dijeron que era mejor internarlo en su casa. Ni siquiera lo iban a ver. Estaba rodeado de desconocidos. Lo que más quería era tener a su familia, pero no lo dejaban verla (...) La casa tenía las ventanas tapadas, lo mismo la puerta. Si tengo un paciente y me pide que no lo atienda, me voy. No certifico que lo atendí y que está bien”, mencionó.