Las razones de Gustavo Álvarez para sentar en la banca de la U a Leandro Fernández

La decisión la había tomado la semana pasada, pero la suspensión del duelo ante Unión Española, le impidió ejecutarla. Sin embargo, pese al correr de los días, el técnico de Universidad de Chile -Gustavo Álvarez- mantuvo su determinación durante los días venideros y Leandro Fernández le cederá su lugar a Lucas Di Yorio en el compromiso que los azules sostendrán con Audax Italiano, este viernes, a las 18 horas.

El adiestrador argentino golpeará su pizarra y sentará en la banca a uno de los referentes del plantel, pese a sus buenos números en este inicio de temporada: el delantero suma 491 minutos jugados, cinco asistencias y un gol en los duelos de Copa Chile y Liga de Primera.

Sin embargo, el nacido en Lomas de Zamora está convencido de que debe ajustar piezas en la ofensiva para encontrar el funcionamiento final de su equipo, antes de iniciar su participación internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores (la primera semana de abril).

“Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa y debemos buscar una solución en ataque. Eso es lo que me ocupa. No me preocupa, porque tengo alternativas”, reveló el entrenador hace algunos días. Y Di Yorio se ganó el lugar a punta de goles, pues es el máximo artillero de los laicos, con tres dianas en tan sólo 118 minutos de los 270 posibles.

Claro que esta no es la única razón que tiene Álvarez para sacar a Fernández. El estratega también quiere que su oncena tenga más juego colectivo y en ese sentido el oriundo de Santa Fe no le está entregando asociaciones dentro del campo de juego.

El transandino se caracteriza por buscar constantemente el arco, con remate de media distancia, y aunque muchas veces marca goles, sus yerros son más que sus aciertos. Además, cuentan en el Centro Deportivo Azul, que el carácter del ‘9′ de los universitarios no concuerda con la filosofía del DT.

Gustavo Álvarez no quiere por nada del mundo que sus adiestrados sean amonestados por reclamos o faltas que no tengan que ver con lo táctico. De hecho, se molestó mucho con Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez y el propio Fernández por la cartulina administrativa que recibieron por usar calcetas de distinto color a las del uniforme y cortar las que venían en la indumentaria oficial.

Además, el atacante ya tenía antecedentes en contra por su expulsión ante River Plate en un amistoso de pretemporada. Allí recibió una amarilla por reclamos en el inicio del cotejo y cuando ya terminaba el primer tiempo, empujó a Enzo Pérez y se armó una trifulca que terminó con el futbolista de la escuadra nacional expulsado.

Hecho que según los reportes de ese momento le iba a costar una medida disciplinaria al transandino, pues no sería titular en la Supercopa que se debía disputar ante Colo Colo y que luego fue bochornosamente suspendida por falta de estadio.

Pero la mencionada postergación enfrío los ánimos en el CDA y Álvarez partió con la delantera que le dio buenos réditos en la parte final del 2024. Sin embargo, siempre tuvo en mente que Di Yorio sería titular, por algo lo trajo como refuerzo, sólo estaba esperando que estuviera listo y ahora le dará la oportunidad. “Siempre estuve preparado para ser titular. Creo que cuando llegue venía con unos partidos y estoy listo para ingresar cuando y dónde el técnico me necesite”, sentenció el aludido.