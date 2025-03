Quién gana y quién pierde en la U tras la suspensión de su duelo ante Unión Española

“Necesitamos jugar”. La lapidaria sentencia del técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, horas antes que se suspendiera el duelo ante Unión Española, revelaba su ansiedad por darle un giro al funcionamiento de su oncena.

El adiestrador transandino reconoció que no han logrado alcanzar el nivel mostrado en la temporada pasada y apuntó a una zona específica del campo de juego. “Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa y debemos buscar una solución en ataque. Eso es lo que me ocupa. No me preocupa, porque tengo alternativas”, reveló el nacido en Lomas de Zamora. Pero, la inactividad frenó sus planes.

Álvarez iba golpear la pizarra y pensaba dejar por primera vez fuera de la titularidad a Leandro Fernández. El delantero pasa por un bajón futbolístico y su puesto sería ocupado por uno que anda encendido: Lucas Di Yorio.

El ariete, quien pidió más protagonismo la semana pasada, es el máximo artillero de los estudiantiles, con tres goles. Con un antecedente más a su favor: nunca ha ingresado desde el comienzo y solo suma 118 minutos de los 270 posibles. Sin duda, ha respondido al rótulo de refuerzo e iba a ser el acompañante del inamovible Nicolás Guerra. Pero ahora nuevamente tendrá que convencer al DT de que es el hombre ideal para suplir la falta de gol y luchar por estar ante Audax Italiano, el próximo viernes.

Israel Poblete tendrá que seguir luchando por un lugar en el once. Foto: Pepe Alvujar/Photosport.

La espera de Poblete

En la línea de volantes también habrá uno que se quedará con las ganas de mostrar sus progresos: Israel Poblete. El maipucino iba a sumar su primera estelaridad frente a la escuadra de colonia, pero lo más probable es que se quede en la banca, como lo ha hecho hasta ahora.

La razón es que Javier Altamirano, un indiscutible para Álvarez, tendrá tiempo para recuperarse de la sobrecarga muscular que lo sacó del partido que perdieron ante Cobresal. El ex jugador de Estudiantes de La Plata retomará la dupla que viene haciendo con Charles Aránguiz y que para a Marcelo Díaz un poco más atrás en el campo de juego. La fórmula deja otro damnificado: Lucas Assadi. La promesa de la cantera laica hoy está bajo la línea de los ya mencionados.

Matías Sepúlveda y Fabián Hormazábal parecen no tener competencia en las bandas, aunque Antonio Díaz y José Castro han reemplazado al primero en las dos fechas iniciales. Por lo mismo, más aguerrida estará la pelea en la zona de los centrales.

Nicolás Fernández saldrá de la última línea sí o sí, pues Nicolás Ramírez ya se recuperó de las molestias que tenía en el tren superior y lo dejaron sin viajar a El Salvador, por lo que volverá a ocupar su puesto en la zaga. Allí junto a Franco Calderón verán como Matías Zaldivia le quita la camiseta a Ignacio Tapia, quien lo reemplazó mientras estuvo suspendido e iba a jugar tras la lesión del otrora colocolino. “Zaldivia ya está de alta, entrenó con normalidad y está listo para jugar. Su recuperación fue muy buena y tomamos la mejor decisión para su bienestar”, confirmó el DT.

Por último y pese a los elogios del técnico, Cristopher Toselli le dejará el arco a Gabriel Castellón, también recuperado. “Siempre dije que un plantel tiene líderes que son los que sostienen al grupo y Toselli es uno de ellos. Valoro su rendimiento y su calidad humana y profesional es sobresaliente”, dijo el entrenador. Pero se decantó por el portero que fue llamado a la Roja.