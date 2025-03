Lucas Di Yorio le manda un mensaje directo a Gustavo Álvarez en la U: “Estoy preparado para ser titular”

La estadística de Lucas Di Yorio en la U es una de las más destacadas de la Liga de Primera: es el máximo artillero del equipo estudiantil, lleva tres tantos en las tres fechas disputadas, pero sólo ha estado en cancha 118 de los 270 minutos posibles.

Números que le dan cierta ventaja en la lucha por convertirse en el centrodelantero estelar de la oncena de Gustavo Álvarez, aunque por ahora el técnico argentino prefiere al canterano Nicolás Guerra (dos goles) por sobre el artillero transandino.

“’Nico’ es un gran jugador, trabajador, la pelea y lo está haciendo bien. Por eso estoy contento, pues si a él le va bien también le va bien al equipo”, lo elogió el nacido al otro lado de la cordillera.

Sin embargo, eso no le impidió mandarle un mensaje directo a Álvarez. Quiere ingresar desde el primer minuto. “Siempre estuve preparado para ser titular. Creo que cuando llegue venía con unos partidos y estoy listo para ingresar cuando y dónde el técnico me necesite”, sentenció. Eso sí, agregó que “lo más importante es el equipo” y reconoció que la disputa por las camisetas está dura en el CDA.

“Hay competencia en todos los puestos, no sólo en el ataque. Hoy hay una calidad de jugadores que permite exigirte y competir en el día a día”, sostuvo y vaticinó cómo será el duelo de este lunes, ante Unión Española: “Ellos son un rival duro, intenso, agresivo y va a depender de que estemos ordenados y ganemos los duelos individuales, para poder lograr un buen juego colectivo y quedarnos con la victoria”.

Di Yorio sabe que ante los de Independencia deben buscar reponerse de la caída ante Cobresal, para seguir en la lucha por los primeros puestos. “Fue una derrota que no esperábamos y tenemos muchas cosas que mejorar, pero se que vamos por buen camino y estamos trabajando para intentar sumar de a tres ante Unión”, reveló.

Por último, el delantero reclamó por las tarjetas amarillas que recibieron, después del encuentro, sus compañeros Nicolás Ramírez, Gonzalo Montes y Leandro Fernández, por usar medias cortadas de un color distinto al uniforme.

“No sabía que había tarjetas administrativas. Me dijeron que no se podía jugar con otro color de medias cortadas, es la primera liga del mundo en que pasa eso. No lo he visto en otros lados, pero si la ley lo dice habrá que acatarlo”, concluyó uno de los refuerzos laicos de esta temporada.

¿Cuándo juega y quién transmite el partido de la U?

Universidad de Chile visita a Unión Española en el estadio Santa Laura, el próximo lunes 10 de marzo, a las 18 horas, y transmite TNT Sports y su canal streaming en Max.