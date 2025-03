Se jugará más temprano: fue reprogramado el partido entre Unión Española y la U en Santa Laura

Uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga de Primera será entre Unión Española y Universidad de Chile, que se disputará el próximo lunes 10 de marzo, en el estadio Santa Laura. El encuentro sufrió una reprogramación. No en el día, sino que en el horario.

Inicialmente, la ANFP programó el cotejo a las 20.00 horas del lunes, sin embargo debió modificarse. No es un secreto que la cancha de Independencia no está en su mejor momento, no obstante la falta de luz artificial en el reducto hispano hace imposible que se termine de noche. El club de colonia anunció a inicios de año, como un gran hito, la renovación de su parrilla de electricidad para dotar a su estadio de una mayor y mejor iluminación. Pero los trabajos no están finalizados.

En ese sentido, Unión Española solicitó el cambio de horario, para jugar más temprano y así finalizar el partido con luz día. Y este martes se confirmó que el choque entre rojos y azules comenzará dos horas más temprano. “Tras solicitud de nuestra institución, el partido de este lunes 10 ante Universidad de Chile -válido por la fecha 4 de la #LigaDePrimera- se reprogramó para las 18.00 horas”, anunció la tienda hispana en sus redes oficiales.

Esto se concreta un día antes de un partido fundamental para los rojos, porque se juegan el pase a la fase grupal de la Copa Sudamericana ante Everton, en el Bicentenario de La Florida, y llegan con cero punto en la Liga de Primera.

“Cada partido es una oportunidad para salir del momento en que estamos. Yo sigo pensando que tenemos un buen equipo, pero yo no saco nada con pensarlo o con creer tener un buen plantel si al final no podemos traducir eso en resultados. Indudablemente que es así”, dijo el técnico José Luis Sierra en la rueda de prensa previa al choque contra los viñamarinos.

Una eventual eliminación dejaría en mal pie al Coto, pese a que se trate de uno de los mayores ídolos de Unión Española. Hoy, los de colonia están en el fondo de la tabla, con tres derrotas en tres presentaciones y cero goles a favor.