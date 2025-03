El ninguneo del histórico Van der Sar al Dibu Martínez que saca ronchas en Argentina

Emiliano Martínez es un portero que genera muchas opiniones divididas: en Argentina lo aman, pero en el resto del mundo despierta un rechazo por su forma de ser dentro del terreno de juego. Sin embargo, el argentino ha sabido sobrellevar una carrera exitosa en los últimos años, ganando el premio The Best como el mejor arquero en dos ocasiones.

Uno que tuvo palabras para el portero fue Edwin Van der Sar, histórico guardameta neerlandés que defendió la camiseta del Manchester United durante seis temporadas, obteniendo más de 10 títulos con el club. El l exfutbolistsaen una entrevista con Goal sacó al argentino de la lista de los mejores del mundo en la posición. Le hicieron elegir entre el brasileño Allison Becker y el Dibu y Van der Sar no dudó en decantarse por el golero del Liverpool.

Luego, se lanzó en contra de Martínez, señalando que no entra en el top de los mejores, a pesar de ser el The Best. “No está entre los 10 mejores arqueros del mundo actualmente”, señaló el guardameta. Luego, no dudó en reafirmar su postura, esta vez indicando que si valora su capacidad a la hora de atajar penales, pero que en las demás circunstancias no está entre los mejores. “No creo que Martínez esté en top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el top 20″, declaró.

Histórico guardameta ningunea al Dibu Martínez.

En esa misma línea, el histórico arquero elogió el trabajo del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien viene de una destacada temporada en el Real Madrid, donde gano la Champions League. También se decantó en buenas palabras con Manuel Neuer, otro histórico guardameta que por años fue considerado como el mejor arquero del mundo.

El presente del Dibu Martínez

Emiliano Martínez goza de un presente irregular en su club Aston Villa, donde lograron un importante triunfo por los octavos de final de la Champions League ante el Brujas en Bélgica, sin embargo, su presente en la Premier League no es el mejor. Luego de un gran inicio de temporada, donde se encontraba en puestos de Champions League, el equipo fue decayendo poco a poco donde en la actualidad se encuentran en la décima posición con 42 puntos.

En su nivel, también no ha tenido su mejor año. En la liga inglesa ha recibido un total de 45 goles en 28 fechas, teniendo un promedio de 1,6 goles por partido. Además, su equipo es el sexto que más goles ha recibido a lo largo del campeonato, mostrando el irregular rendimiento defensivo del cuadro dirigido por Unai Emery.

En esta temporada, ha logrado tener la valla invicta en 8 oportunidades en los 39 partidos oficiales que ha tenido el Aston Villa esta campaña, donde ha recibido 49 goles en toda la temporada.