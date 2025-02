El duro mensaje de Gustavo Álvarez sobre la continuidad de Lucas Assadi en la U

Universidad de Chile se está preparando para medirse contra Cobresal este fin de semana. Claro que en los últimos días uno de los temas que han estado rondando en la U es la posible salida de Lucas Assadi.

El volante de 21 años no está en los planes de Gustavo Álvarez y este viernes le abrió la puerta de salida al jugador. “Yo he dirigido 45 partidos en este club, de los cuales Lucas participó en 33 y ocho como titular, pero en los 33 partidos, con un promedio de 38 minutos por partido. Me parece que hubo oportunidades, para Lucas y para todos. ¿Sí? Para Lucas y para todos. Las oportunidades, el entrenador las otorga, pero el jugador se las debe ganar”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“Todos los jugadores necesitan minutos, es así, y esa es la competitividad. Cualquier oferta que sea beneficiosa para el jugador y para el club y yo en el plantel tenga soluciones en cuanto a características y funciones del jugador que sale, o las soluciones las tenga subiendo un jugador de fútbol menor o la tengo viniendo de afuera del club, yo no me opongo, porque sería perjudicar los intereses del club y el futuro del jugador. No me opongo, si es favorable y la posición en el plantel queda cubierta. Eso es con respecto a Lucas y a todos”, añadió.

Además, trató una de las bajas sensibles que tendrá para el encuentro contra los mineros. El portero Gabriel Castellón no estará presente en el duelo. “Está con una lesión leve, que según el informe médico estaría fuera de este partido. No estará disponible para este partido, pero a partir de este lunes sí”, remarcó el adiestrador.

De esta Manera, Cristopher Toselli tomará la titularidad y el segundo arquero será Ignacio Sáez que viene de jugar el Sudamericano Sub 20 de Venezuela con la Roja.

Contra la mala racha

Otro tema por el que fue consultado Álvarez fue la racha de nueve años que acumula la U sin ganar en El Salvador. “Nosotros vivimos y solo podemos modificar el presente. Por más que un equipo no gane hace mucho tiempo en un lugar, es un 11 contra 11 y nosotros vamos a ir a ganar ese partido. Estoy convencido”, sostuvo.

Además, indicó que “uno piensa en todo, en combinaciones para que el equipo crezca. A veces se dice que el equipo que gana no se toca, pero siempre un equipo de fútbol puede mejorar”.

Agregó que “estamos dando los pasos adecuados porque el equipo crece. La temporada pasada debe ser el piso para la siguiente, desde la conformación del plantel hasta el juego del equipo”. Luego añadió que “nos preparamos para competir en todos los frentes y ganar el próximo partido”.