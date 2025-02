Dueño del Chile Open quiere cancha dura: “Le decimos a la ATP que no estamos compitiendo con las mismas armas”

Jorge Salkeld recorre las distintas canchas e instalaciones del Chile Open. El vicepresidente de Octagon, la empresa dueña de la fecha del ATP 250 capitalino, está contento con lo que ve. Apenas minutos antes de esta conversación con El Deportivo, se había producido el apagón que dejó a la mayoría del país sin energía eléctrica, pero que al torneo afectó mínimamente.

El extenista peruano se muestra contento por el nivel que ha alcanzado el torneo a pesar de las dificultades que enfrenta producto del calendario y de tener dos ATP 500 en la misma semana.

“Veo creciendo año a año al torneo, con buenas mejoras, con cosas nuevas, cada año hay algo nuevo y cada año se acierta con esos cambios. Por ejemplo, esta zona donde estamos ahora es nueva, es donde la gente puede acceder comprando su entrada una vez que tenga entrada un buen servicio, la cancha central ya está bien montada, las pistas mucho mejor, se trabajó en ellas, se organizaron unos Futuros, toda la zona del público creció y también lo que se ha hecho nuevo es que las canchas de práctica son las que están allá y el público accede, y eso les gusta al público, y los jugadores también están haciendo buenos comentarios, que están divertidos esas canchas porque antes entrenaban allá arriba y el público no entraba ahí, en cambio ahora el público entra a sus entrenamientos”, señala.

Desde el punto de vista económico, destaca que las cosas también fluyen. “Los patrocinadores a full, todos muy contentos, todos los paquetes que habían por vender se vendieron, y no solamente se vendieron en último momento sino que se vendieron ya el año pasado. Ya está bastante confirmado el torneo en el ámbito de los fans y en el ámbito corporativo, que ya lo han vivido estos 6 años. Saben que se hace un trabajo muy serio, eso les da a ellos una confianza a los patrocinadores, renuevan, y hay buena energía para vivir el torneo, para activarlo, para atraer a sus invitados, para comunicar con el público. O sea, muy buena energía”, sostiene.

Nicolás Jarry no pudo superar el debut en el ATP 250 de Santiago. Foto: Matías Donoso/Chile Open.

¿Cómo se hace para competir con dos ATP 500 que tienen una billetera muy abierta?

Antiguamente este torneo en Chile se jugaba al principio de febrero, eso lo obligaba a estar en un balneario de verano, porque en Santiago no hay mucha gente en febrero. Ahora logramos meterlo en la última semana de febrero, que eso es excelente para el mercado de Santiago. Las marcas ya están, la gente regresando, se están preparando para la escuela, que ya comienza la semana siguiente. O sea, a ese nivel, esta semana que estamos ahora, es excelente para Santiago, la gente tiene ganas todavía de venir, seguir el tenis y todo.

Pero a nivel competitivo es complejo.

Ahora, a nivel competitivo del tour ATP, sí. Hay dos 500 que están ahí desde hace añísimos, y van a seguir ahí durante años. Y es más, la ATP ha hecho una excepción en dejarnos operar en esa semana, porque normalmente los 500 operan solos, cuando hay dos 500, los ponen uno contra el otro, y no hay un 250 en esa semana, esa es la filosofía de la ATP. Pero, como operamos bien, porque el torneo es simpático, porque ayuda a la gira de tierra, para hacerla un poco más larga, y porque hay que darle trabajo a los 96 jugadores que la semana siguiente van a jugar en Indian Wells, porque el draw de Acapulco es de 32, el de Dubai es de 32. En total, 64 jugadores. ¿Qué hacen esa semana si no hay tres torneos? No vas a poner a jugar Challengers a jugadores que están 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros aquí hace tiempo, al igual que Río, es cambiar a dura, y ahí está esa discusión, donde algunos jugadores de tierra quieren que se mantenga en tierra. La ATP dice que hay que proteger más el juego tenístico de tierra, porque ya la dura ha ido comiendo terreno. Entonces, hay filosofías, que son lindas, pero la realidad es que la mayoría de los jugadores top quieren prepararse en dura.

¿Cuándo espera tener una respuesta clara de la ATP para zanjar esta discusión?

En realidad es una discusión, se habla, pero no está en el calendario de decisiones, lamentablemente, porque hay otras fuerzas que hacen que, entonces, sí, se está conversando, pero no hay una fecha límite. No hay un momento donde se va a tomar esa decisión. Es más, lo que es complejo para el 2026 y el 2027 es que en febrero se recorta de una semana el calendario, y en el verano, en julio, se extiende de una semana. Luego ya en el 28 se regresa a lo mismo de antes, de tantas semanas entre Indian Wells y Australia, y ya se devuelve a eso, y menos semanas entre el US Open y Wimbledon. Una semana menos ahí y una semana acá.

¿Hay alguna opción para dar el salto y ser un ATP 500?

No, ese upgrade de 500 ya fue.

¿Estuvieron cerca?

En realidad no estuvimos muy cerca porque el interés que tenía, sobre todo la ATP era de liberar en el mes de julio semanas, porque en el mes de julio los torneos de Toronto y de Cincinnati se iban a extender, entonces había que limpiar torneos ahí, entonces Atlanta que estaba en julio se unió con Dallas y hay un nuevo 500 en febrero. Doha compró Newport, que estaba en julio, por un dineral y sacaron otro torneo. Y Doha se puso como 500 ahora en febrero. Y la última movida ahí era para liberar semanas en julio, donde estaba Hamburgo. Ahora lo pusieron la semana antes de Roland Garros. Y el otro upgrade que se hizo fue el de Lyon que se unió con Múnich y crearon un 500 ahí contra Barcelona.

Y en cuanto al contrato del Chile Open, ¿cuánto se proyecta?

Acá lo tenemos a largo plazo aquí. Hoy tuvimos reunión con los directivos de la ATP, explicándoles lo bien que va el torneo y cómo ha progresado. Ellos ya lo sabían porque vienen anualmente y lo ven crecer. Nos agradecen por todos sus esfuerzos y prácticamente yo creo que lo único que nosotros necesitamos acá es tener dos jugadores nuevos. Que vengan los que vengan porque son buenos jugadores, les gusta venir, están encantados. Báez recién me dijo “Jorge, qué contento que estoy aquí”. Viene porque se sienten en casa, es un torneo lindo para venir, ciudad linda, todo muy lindo. Pero creo que si podríamos traer dos caras nuevas cada año sería excelente.

¿Cuesta mucho, dado estos 500 que están en la semana, convencer a los jugadores del top 10?

Es competitivo y lo que nosotros le decimos a la ATP es que no estamos compitiendo con las mismas armas. O sea, el mundo es muy competitivo y no es que no queremos competir; queremos competir, pero pónganos al mismo nivel para que los jugadores puedan escoger libremente donde quieren jugar. Pero hablamos con todos los jugadores que estaban viniendo para la gira y ellos quieren jugar, quieren prepararse. Es más, le preguntamos por curiosidad a Alexander Müller, por qué no vino. “No, porque quiero jugar en dura”, respondió. No era tanto la cuestión del 500, es la cancha.

Foto: Felipe Zanca/Photosport

Pero también los 500 ofrecen más puntos y dinero...

El 500 es un factor, porque hay más dinero y más puntos, pero es más competitivo también. Pero el factor de preparación, de entrenarse. Porque la semana siguiente hay un 1.000 que es el más grande del circuito. O sea, todos en la misma lógica.

¿Qué se puede esperar para el torneo en el corto plazo? ¿Va a ser difícil el cambio de superficie?

Va a ser difícil el cambio de superficie. Pero al mismo tiempo, tenemos un torneo muy simpático, todo el mundo viene, la pasa muy bien. Hemos arreglado los horarios, los partidos, donde hay tres partidos en la cancha central solamente, dos durante el día y uno en la noche. ¿Para qué? Para que la gente venga a vibrar en ese partido de las 8 de la noche. Ese partido acaba a las 10 y tenemos toda esta zona que abre a las 10 de la noche. El DJ, el VIP abre allá, se sirve la comida a las 10. Porque lo que no queremos hacer es poner un partido a las 7 de la noche, uno que sigue a las 9, 9.30, y ese partido está acabando a las 11 y media, 12, y ya la gente al día siguiente tiene que trabajar. No es un evento fiestero como es Acapulco, que comienza a las 5 de la tarde y acaba a las 3 de la mañana. No es eso. Aquí es un evento, la gente quiere pasarla bien, a horarios normales. Y esos cambios se hicieron y están funcionando muy bien.