¿Se va o se queda?: Lucas Assadi vive horas claves en la U

La Universidad de Chile comenzó con pie derecho la temporada 2025, sumando dos victorias en las primeras fechas de la Liga de Primera, ubicándose en la primera posición de la tabla. No obstante, quien no lo está pasando muy bien es Lucas Assadi, que no ha podido convencer a Gustavo Álvarez, sumando escasos minutos en estas dos jornadas del campeonato.

En lo que va de torneo, el mediocampista solo ha disputado un total de 18 minutos, en la victoria por 5-0 ante Ñublense en la primera jornada. En Copa Chile su situación es similar, en tres duelos solo ha jugado 19 minutos, en la derrota ante Magallanes por 1-0 en el Estadio Nacional.

Es por esta razón que Assadi se está replanteando su futuro en los azules. El mediocampista no está feliz con su situación actual en el club, por lo que estaría buscando una salida para sumar minutos. Afirman que el jugador tuvo una reunión con su representante para evaluar las opciones que tiene de cara a su futuro.

Foto: Andrés Piña/Photosport.

El interés de un grande de Argentina

Hace algunos días se dio a conocer el interés de un grande de Argentina por el mediocampista formado en el CDA. Racing de Avellaneda fue el club que quiso llevarse a Lucas Assadi a la escuadra campeona de la última Copa Sudamericana. Los dirigidos por Gustavo Costas buscaban contar con el mediocampista de 21 años tras salida de Juanfer Quintero del equipo en el mercado de pases.

Sin embargo, los azules rechazaron la oferta debido a que no les convencía la forma en que se daría esta transacción. El cuadro de Avellaneda habría solicitado el préstamo del jugador, algo que en la directiva azul no veían con buenos ojos.

La autocrítica de Álvarez por la suplencia de Assadi

Luego de coronarse como campeón de la Copa Chile en 2024, Gustavo Álvarez hizo una autocrítica por la suplencia de Assadi en el cuadro azul. “Es una autocrítica que hago. Quizás, Lucas pudo haber merecido más minutos de los que jugó”, afirmó el argentino.

En esa misma línea, incluso lo comparó con uno de los refuerzos de la U en este mercado de pases, y sobre las expectativas que tenía para este año de Assadi. “Yo a Lucas lo veo más parecido al caso de Javier Altamirano. Cuando llegó a Huachipato, él era muy cuestionado por intermitente y un tanto frío. Y cuando lo empiezo a ver en los entrenamientos, me llamó la atención. Aparte de las condiciones, lo vi bien siempre y dije ‘este chico de intermitente y frío no tiene nada’. En mi criterio en el proceso de maduración de un jugador, hay que llevarlo y saberlo esperar”, señaló.

Ahora, el futuro del volante es incierto, puesto a que no entra en los planes del entrenador y ya queda poco tiempo para que se cierre el mercado de pases, sumado a que la U sólo esta interesado en la venta del jugador, complicando mas su escenario.