A la U le alcanza con una ráfaga en el inicio para seguir con el tranco ganador

Universidad de Chile había dejado muy buenas sensaciones en el debut por la Liga de Primera. Si bien jugó con uno más durante el segundo tiempo contra Ñublense, le pasó por arriba a su rival y reflejó en el campo su chapa de candidato a la corona este año, y así tomarse revancha de la frustración del año pasado. Repitió como local en la segunda jornada y volvió a ganar. Pero no fue igual. Fue 1-0 sobre Unión La Calera, sufriendo más de la cuenta y con el overol puesto.

Al tener una plantilla más amplia, el técnico Gustavo Álvarez tiene más manga para mover el equipo. No obstante, ante los cementeros (que también debutaron goleando, a Unión Española), el estratega argentino optó por mantener la oncena que arrancó ante los Diablos Rojos. Entonces, reafirmó la línea de tres en el fondo y a Nicolás Guerra en el ataque. Los dos refuerzos ofensivos de los azules, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, fueron al banco.

Guerra paga la confianza con goles. Pasaron apenas dos minutos de juego y el ariete, quien destacara con luces propias en la victoria de la Selección sobre Panamá, abre la cuenta. Todo nació de una patriada de Ignacio Tapia, quien luego asiste a Matías Sepúlveda, quien tiene toda la banda libre para avanzar. Éste centra por bajo y encuentra al delantero, quien se saca la marca de Ulloa y anota.

El primer cuarto de hora fue totalmente azul. La velocidad que le imprimió el equipo complicó y acorraló a los caleranos en su territorio. De hecho, antes de los 10′ el duelo pudo quedar 2-0. Un poste y la mano del portero Jorge Peña lo evitó. El arranque era una extensión de lo bien que hizo la U contra Ñublense. Pero se desinfló.

La Calera salió del sofocón y empezó a animarse. Le quitó la pelota al local y se animó. En los 23′, Insaurralde casi logra el empate, pero la mano de Castellón lo evitó. El ex Cobreloa tenía un interesante mano a mano con Nicolás Ramírez, quien en más de una ocasión falló en la salida.

La defensa de la U no se mostró tan sólida. Desnudó ciertas grietas, sobre todo cuando los cementeros se desplegaron en ofensiva. El meta Gabriel Castellón tuvo un par de intervenciones que sostuvieron a los suyos. En los azules, las bandas dejaron de influir y Leandro Fernández intervenía poco y nada con la pelota. El 4-4-2 flexible de Walter Lemma supo encontrar maneras para disminuir la potencia del cuadro del chuncho.

Foto: Photosport

Más allá de que la ventaja estaba de su lado, la U. de Chile no fluía de la manera en que se esperaba, considerando el antecedente más próximo. Por mérito del rival, también. Después de una hora de partido, Álvarez movió el tablero con la entrada de Di Yorio en el lugar de Guerra. Posición por posición, pero añorando una reacción. Otra velocidad.

Quizás, el tiro libre que lanzó Matías Sepúlveda en el minuto 67 y que se fue muy desviado era reflejo de una escuadra que no encontraba las respuestas para evidenciar una potencial supremacía de una manera más concreta. Con solo un gol en la cuenta, el partido estaba abierto de cara a la recta final. Fernández apareció más en el complemento, sin embargo no dio con el arco.

Si el partido terminaba empatado, no era sorpresa. Pero a La Calera le faltó la puntada final. La U se queda con el vaso medio lleno: sumó una nueva victoria (con la valla invicta) y tiene 100% de rendimiento en el inicio de la Liga de Primera.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, I. Tapia; F. Hormazábal, J. Altamirano (86′, I. Poblete), M. Díaz (76′, G. Montes), C. Aránguiz, M. Sepúlveda (86’, J. Castro); N. Guerra (60′, L. Di Yorio) y L. Fernández (86’, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

U. La Calera: J. Peña; C. Díaz (63’, J. Saldías), F. Campos, N. Brunet, D. Ulloa; E. De los Santos (63’, F. López), C. Moya (86′, A. Encinas), A. Alvarez Wallace, C. Insaurralde; S. Sáez (68′, F. Lobos) e I. Mesías. DT: W. Lemma.

Goles: 1-0, 2′, Guerra, define en el área tras asistencia de Sepúlveda.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a De los Santos, Campos y Ulloa (ULC).

Estadio Nacional. Asistieron 40.167 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.