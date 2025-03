La historia tras el insólito castigo a tres jugadores de la U por usar calcetas cortadas

No les pareció nada bien. En la U aún no pueden creer que Leandro Fernández, Nicolás Ramírez y Gonzalo Montes hayan recibido una tarjeta amarilla administrativa por el uso de calcetas cortadas en el duelo ante Unión La Calera.

“No sabía que había tarjeras administrativas. Me comentaron que no se podía jugar con otro color de medias cortadas, pero es la primera liga del mundo que pasa eso, en otros lados no lo he visto, por lo menos en lo personal”, lanzó el delantero estudiantil que ha militado en varias ligas latinoamericanas, Lucas Di Yorio.

Lo que desconoció el artillero argentino, y también sus compañeros, es que la sanción que les aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP está debidamente fundamentada en el artículo 35 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025.

Allí se escribió que “a más tardar con 72 horas de anticipación al inicio de cada partido” se le informara a los clubes cuál de los dos uniformes inscritos usaran en el cotejo y que de no acatar la orden habrá una multa de hasta 50 U.F. para la institución díscola. Y se agregó que si un futbolista usa una prenda debajo de la camiseta o el pantalón, debe de ser del mismo color de la indumentaria oficial.

“De igual forma, en el caso que los jugadores utilicen calcetas debajo de medias cortadas, estas deberán ser del mismo color a las designadas en la definición de indumentarias respectiva. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una tarjeta amarilla administrativa para el jugador infractor”, especificó el reglamento que se le entregó a los clubes antes del inicio de la Liga de Primera.

Diego Flores informó la falta de los jugadores de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

¿Cómo se gestó el castigo?

Fernández, Ramírez y Montes saltaron a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Unión La Calera usando la indumentaria oficial de la escuadra estudiantil, salvo por un pequeño detalle: las calcetas antideslizantes que protegían sus pies, no eran del color de su uniforme (azul). Lo cual que fue observado por el juez del encuentro, Diego Flores Seguel, y consignado en su informe.

“Los jugadores de Universidad de Chile, Nicolás Ramírez, Gonzalo Montes y Leandro Fernández, lucen debajo de las medias designadas, calcetas de un color diferente vulnerando las Reglas de Juego y el Manual de Competiciones”, detalló el juez en el informe que le hace llegar a la instancia jurídica del ente rector. Escrito que fue despachado un día después del choque entre laicos y cementeros, 24 de febrero, y publicado dos días después en la página oficial de la justa nacional.

Por lo mismo, el Tribunal de Disciplina estudió el caso en su sesión del 26 del mes pasado y citó a los deportistas mencionados para la sesión que se realizó este martes 4 de marzo. Llamado que más bien fue una deferencia, pues ya habían amonestado a Jorge Pinos de Cobresal y a Rodrigo Odriozola y Joaquín Gutiérrez de Huachipato por lo mismo. Todos ellos, se suman a Leonardo Valencia y Paolo Guajardo de Audax Italiano, como los primeros jugadores que fueron apercibidos por dicha práctica y que quedaron a cuatro amarillas de ser suspendidos por un juego.

Nicolás Ramírez, también fue amonestado en el "caso calcetas". Foto: Pepe Alvujar/Photosport.

El nacimiento de una tendencia

La utilización de calcetas cortadas no es nueva en el fútbol mundial. Pero desde el año 2012, sufrió una verdadera revolución. El otrora futbolista estadounidense, Jim Cherneski, se aburrió de que las calcetas tradicionales se le deslizaran en su zapato y pidió que le cocieran hilo de goma a un par de ellas en Baltimore.

Luego mejoró el producto, creó una empresa (TruSox) y con la ayuda de los utileros de los equipos más famosos del mundo logró que Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar y hasta Alexis Sánchez comenzaran a usarlas y ensamblarlas a las medias tradicionales a través de cinta adhesiva. Hoy las medias antideslizantes se usan en el mundo entero, pero no es la primera polémica que crean.

Esto porque en las citas planetarias organizadas por la FIFA, el reglamento es estricto en cuando a la ropa y marcas que deben usas los jugadores de los distintos países clasificados y varios de ellos, fueron sancionados con una multa por usar la mencionada marca por debajo de la que debían llevar.