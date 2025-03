El desconcierto de la U ante la polémica medida por calcetas cortadas: “En ninguna parte del mundo pasa”

Universidad de Chile sufrió su primera derrota en la Liga de Primera 2025. El cuadro azul cayó ante Cobresal por 2-1, en El Cobre de El Salvador, un recinto en el que no pueden ganar desde hace nueve años.

Lucas Di Yorio, autor del empate parcial en la caída contra los mineros, se refirió al encuentro. “Fue un golpe que no esperábamos. Recién estamos comenzando el año, hay que continuar trabajando. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero vamos por buen camino”, señaló en conferencia de prensa.

También analizó el próximo desafío de los azules. “Esta semana nos viene bien para enfrentar el partido con Unión Española con total seriedad y volver a sumar de a tres para acomodarnos. Es un rival duro, intenso y agresivo; no va a ser nada fácil”, indicó el ariete.

“Va a depender de nosotros al cien por ciento, estar ordenados e intensos. Una clave será ganar los duelos individuales. Tenemos que hacer un partido completo en todo sentido para llevarnos la victoria. El plan del partido siempre es intentar dominar el juego, recuperar lo más rápido posible y ser ordenados. Jugar y atacar. Por momentos puede salir o no, pero la idea es dominar el juego por completo”, complementó.

Di Yorio se refirió a la polémica por las calcetas cortadas. Foto: Photosport.

La sorpresa de Di Yorio

Di Yorio también fue consultado por una última noticia que recibió la U. Leandro Fernández, Gonzalo Montes y Nicolás Ramírez fueron denunciados al tribunal por cortar las medias de su indumentarias en el cotejo contra Unión La Calera. Es por ello que fueron sancionados con una tarjeta amarilla administrativa, en una medida que está siendo aplicada desde esta temporada.

El espigado ariete, en tanto, fue consultado por la medida, ante lo que no pudo esconder su asombro. “Mira, no sabía que había tarjeras administrativas. Me comentaron que no se podía jugar con otro color de medias cortadas, pero es la primera liga del mundo que pasa eso, en otros lados no lo he visto, por lo menos en lo personal”, aseguró el delantero que ha militado en el fútbol argentino, brasileño, mexicano, uruguayo y ecuatoriano.

“Si la ley lo dice así, habrá que acatarlo y jugar con las medias de un color. Yo uso medias cortadas, pero no pasa nada. Cambiaremos de color y listo”, sentenció Di Yorio.