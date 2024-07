La dura autocrítica de Mbappé tras el fracaso de Francia en la Eurocopa

Kilyan Mbappé lo intentó durante toda la Eurocopa, pero no pudo. La gran estrella de la selección de Francia, que durante la próxima temporada defenderá al Real Madrid, no logró brillar como acostumbra y poco pudo hacer para que su elenco destacara en el certamen continental.

Por lo mismo, una vez consumada la derrota frente a España, por 2-1, Mbappé no tuvo problemas en realizar una fuerte autocrítica por el juego exhibido durante el certamen que se juega en Alemania. “España ha sido mejor que nosotros. La competición, para mí, es un fracaso. Quería ser campeón de la Eurocopa. No he estado bien y nos vamos a casa. Necesito descansar y luego comenzar una nueva vida”, expresó en Múnich.

“No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Él (Didier Deschamps) dijo que no debíamos rendirnos, que teníamos que seguir adelante, que el fútbol no era un largo río tranquilo y que a veces se gana y a veces se pierde”, dijo la estrella del finalista de Qatar 2022.

La Eurocopa estuvo marcada por los incidentes para el capitán de Les Blues. En su debut, el exjugador del PSG sufrió una fractira de nariz que lo obligó a jugar con una máscara durante gran parte de la competición. Sin embargo, frente a los hispanos, decidió sacársela. “Estaba harto de la máscara, le pregunté al médico si podía quitármela y me dijo que hiciera lo que quisiera”, expresó el delantero, en la zona mixta posterior al partido.

El campeón del mundo en 2018 y subcampeón del mundo en 2022 sumó su segunda frustración continental con los galos, tras la eliminación por penales en octavos de final ante Suiza, en 2020.

La prensa apunta a Mbappé

En Francia no le perdonaron a Mbappé la eliminación de uno de los países que llegaba como favorito. Lo culpan directamente tras errar una jugada a los 86′, que podría haber significado el empate frente a España. “Sin su máscara, Kylian Mbappé se mostró un poco más agudo que en encuentros anteriores. Pero una vez más, el capitán de los Bleus quiso obstinadamente desempeñar el papel de salvador. En el minuto 86 , lanzó perfectamente por el lado izquierdo, completó un regate, pero envió un disparo completamente errado a la grada mientras sus compañeros estaban desmarcados”, relata Le Monde.

Y luego agrega una nefasta estadística de sus representantes en la justa continental. “Salieron de la competición con una nueva y cruel falta de eficacia: sólo 24 tiros a puerta de 98 intentos, cuatro goles marcados, incluido un penalti y dos goles en propia meta”.

En tanto, Le Figaro dispara contra el ahora jugador del Real Madrid y suma a Antoine Griezmann. “De sus jugadores estrella, Mbappé y Griezmann se perdieron por completo el encuentro. Y nadie se hizo cargo. Nunca. La caída es dura. Pero lógico. Implacable. Ganó el más fuerte. Y en el nivel muy alto, los débiles desaparecen”.

La publicación añade que la “operación sálvese quién pueda podría haber funcionado si Mbappé, héroe de 2022, pero cero en 2024, hubiera demostrado precisión en su duelo al final del partido (86º) y un disparo en la grada”.

Otro medio que recuerda la chance señalada fue 20 Minutes. “Fue necesario, como ocurre con demasiada frecuencia con Deschamps, confiar en la iluminación individual, pero estaba escrito que Mbappé no sería esta estrella del verano”, sostiene.

Y continúa: “lo que se comprobó en el minuto 86, tras abrir el arco, el ex parisino realizó una acción que nunca hubiera desaprovechado hace unos meses. Y que no se le echará de menos dentro de unas semanas con la Real… Pero qué se puede esperar, se equivocaron los que, como el técnico, se engañaron pensando que el genio acabaría saliendo del farol”.