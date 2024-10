La dura crítica de Claudio Borghi contra los jugadores nacionalizados

Ricardo Gareca debió enfrentar una emergencia en la previa de los partidos de las Eliminatorias contra Brasil y Colombia. Las bajas de Marcelino Núñez y Gabriel Suazo obligaron a que el Tigre llamara a modo de emergencia a Ulises Ortegoza.

El futbolista argentino, de abuela chilena, se unió al plantel de la Roja teniendo entre sus pergaminos ser uno de los jugadores destacados de Talleres de Córdoba.

Sin embargo, Claudio Borghi no se mostró cómodo con esta situación. “¿Porqué hay tanto deseo de nacionalizar jugadores? Miren que a mí me conviene porque yo soy argentino”, comenzó señalando en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Pero quiero poner el caso de Ortegoza y quiero ser respetuoso. Yo no lo conozco, pero no sé si el conocía Chile. Eso pasa porque no hay trabajo acá”, lanzó el ex adiestrador de Colo Colo.

Después de hacer esa aclaración, manifestó cuál considera que es el principal problema con los nacionalizados en el balompié y cómo afecta esto en las series formativas. “Los negocios del fútbol son complejos. El primer jugador que vino roto de la rodilla, vino muy barato y se vendió muy caro. Ese fue Salvador Cabañas en Audax Italiano. El paraguayo era un monstruo. Pero entonces ahí todos dijeron compro uno barato y luego lo vendo caro. Muchos clubes lo hicieron y el último éxito fue Pablo Solari en Colo Colo”, detalló.

Pero no solo se quedó en eso, sino que expuso cuáles serían los riesgos de seguir con esta práctica. “Ahora tenemos una división como la sub 15 con cuatro partidos ganados y nos tiene muy felices a todos. Pero esa categoría va a desaparecer. Pero como decía un amigo: ‘si no siembras la lechuga, la lechuga no sale’. Acá estamos apostando a que casualmente salga un jugador. Eso ocurre de vez en cuando, pero si no hay cantidad no hay progreso”, cerró.

Gareca justifica el llamado de Ortegoza

En la conferencia de prensa previa al partido contra Brasi, Ricardo Gareca justificó el llamado a Ortegoza. “Hace rato lo venimos observando”, indicó en la oportunidad.

“Era un jugador que iba a ser convocado hasta una lesión que tuvo en la cancha de Boca. A partir de esa lesión le costó retomar, pero lo venimos observando hace tiempo y nos gusta lo que puede ofrecer a la selección. Eso nos llevó a convocarlo en esta situación”, añadió.