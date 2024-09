La dura respuesta de camarógrafo agredido por Dibu Martínez en Colombia

Emiliano Martínez, el controvertido arquero de la selección de Argentina, otra vez está en el centro de la polémica. Tras la derrota ante Colombia, en Barranquilla, el meta tuvo una violenta reacción que quedó expuesta en la transmisión oficial del duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

El transandino fue silbado y resistido a lo largo del encuentro cada vez que tuvo contacto con la pelota en el estadio Metropolitano. De esa manera exteriorizó su enojo ante la imagen que lo seguía, en un momento que no tardó en hacerse viral.

Después de saludar amistosamente al delantero cafetalero Jhon Durán -su compañero en Aston Villa de Inglaterra- reaccionó de manera violenta e irrespetuosa ante la aparición de una cámara de televisión que lo seguía, una vez finalizado el encuentro.

El Dibu no dudó en sacarse de encima el lente y se abrió camino con una fuerte cachetada de su mano derecha. Tal fue la fuerza del golpe, que movió completamente el foco.

Un momento de furia del arquero transandino, quien lamentó sobre manera la caída ante el mismo al que habían ganado en la final de la Copa América de Estados Unidos, hace un par de meses.

Duro castigo

Una acción que no saldría barata para el meta del cuadro de la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) advierte que solicitó a la FIFA una sanción para el argentino, tras la viral agresión.

“Acord como autoridad periodística deportiva en el país pide a FIFA se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibú Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones (...) quien le aplicó un manotazo a una cámara de televisión inmediatamente después de consumada la victoria del martes de Colombia ante Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas”, explicó el organismo.

El reclamo agregó que “pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite”.

Asimismo, concluyó que “Colombia es un país en el cual la libertad de informar se respeta, de tal manera solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la Conmebol, AFA y FIFA”.

La situación del jugador podría complicarse si es que la FIFA decidiera aplicar el Código Disciplinario que rige para este tipo de situaciones. En el Capítulo 2 del Reglamento se habla de infracciones en partidos o competiciones.

En el punto primero se especifica que “los jugadores y los oficiales serán suspendidos conforme se especifique y se les podrán imponer las multas correspondientes”.

Además, se advierte que las sanciones por agredir a otra persona que no sea un oficial del partido incluyen la suspensión de “al menos tres partidos o un período de tiempo adecuado”.

Descargos del afectado

En medio de la polémica, el afectado por la agresión de Emiliano Martínez también dio su versión de los hechos. El camarógrafo Jhonny Jackson describió su sentir tras el incidente con el transandino.

Incluso, el afectado envió un mensaje directo al polémico meta: “Dibu, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador, voy a buscar reacciones. Simplemente, entro a la cancha después de los 90 minutos”.

Y contó que “veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él. De la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él”, dijo el profesional al canal RCN.

Además, explicó que “ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota”.

