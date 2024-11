La dura respuesta de Gustavo Canales a la burla de Esteban Paredes por la ida de la U al TAS

La disputa jurídica entre la U y Colo Colo se traslada a las leyendas. Concretamente, dos referentes sacan las garras para defender a sus respectivos colores. A Gustavo Canales no le gustó en absoluto que Esteban Paredes se riera de la concurrencia de los azules al TAS como última opción para amagar el título del Cacique a través de la vía administrativa. El máximo tribunal deportivo a nivel mundial es la instancia definitiva para la contienda.

Canales no se guardó nada. “Vergüenza ajena, no podés ser tan ignorante”, contestó en una publicación de As Chile a través de su cuenta en Instagram, basada en un sarcástico comentario de Paredes que fue respaldado por otro exalbo: Gonzalo Fierro.

¿Qué dijeron?

En la presentación del Duelo de Leyendas, un enfrentamiento entre figuras emblemáticas de Colo Colo y River Plate que se jugará el 7 de diciembre, Paredes recurrió a una peculiar forma de burlarse de la decisión de los laicos de persistir en el reclamo, literalmente, hasta las últimas consecuencias. “Como dijo Américo, a llorar a otra parte”, planteó, en alusión a uno de los éxitos del cantante tropical chileno.

Fierro se sumó en el mismo tono. “A la iglesia”, añadió el excarrilero derecho, hoy devenido en comentarista de TNT Sports, una condición que, a la vista de de su intervención, no le ha quitado la de seguidor del equipo popular.

En ese contexto, frente al posteo de la publicación en el citado sitio periodístico, a Canales, exjugador de River Plate, además de la U y Unión Española, le bastaron pocas palabras para sentar su postura. Lapidaria, por cierto.