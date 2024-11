Aníbal Mosa responde con todo: Colo Colo estudia acciones legales contra el abogado de la U

“Dio la impresión que el rival jugaba con más que 11 jugadores. A veces con ayudas externas y otras con un técnico suspendido que hizo trampa”, declaró este lunes en el CDA José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, luego de que el Cacique levantara su estrella número 34 en una dura lucha contra la U. Al mismo tiempo, el profesional anunció que irán al TAS por la denuncia por desacato en contra de Jorge Almirón, la que ya fue desestimada por la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP: “Las decisiones que tomen los tribunales, las vamos a respetar. Pero la postura nuestra es que Colo Colo hizo trampa y que Jorge Almirón estando suspendido, dirigió, y esperamos que el TAS acoja nuestra demanda y determinen lo que ellos estimen justo”.

Estas palabras no cayeron bien en los albos y este miércoles fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien le salió a responder al abogado: “Entre rabia, risa, incredulidad. De repente no puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno. Creo que no le hace bien a la Universidad de Chile y tampoco le hace bien al fútbol chileno seguir con esta instancia. Ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos en cancha. Deberían ya dejarlo como una mala experiencia”, dijo en radio Cooperativa.

Javier Salvo/Photosport

Además, puntualizó en que se defenderán en las instancias que sean necesarias, aunque considera innecesario seguir con esta denuncia: “Claro que nos vamos a defender. Tenemos buenos abogados, pero no creo que corresponda seguir perdiendo tiempo en abogados ni discutiendo temas como estos. O sea, nosotros hoy día estamos más preocupados de la copa 35 que queremos ganar el próximo año, reforzarnos para Copa Libertadores, que estar discutiendo el pasado. La 34 ya la ganamos, es nuestra, y seguir discutiendo con eso, como te vuelvo a decir, creo que es pérdida de tiempo. Nosotros queremos mirar el futuro ya”.

Estudian demandas

Mosa también declaró que estudian iniciar acciones legales por las palabras que dijo José Ramón Correa el martes en el CDA: “Sí, muy mal las recibimos, muy mal. Hay mucha molestia al interior de Colo Colo. Estamos analizando si nos querellamos contra él y contra los otros que han injuriado la institución, porque tratarnos de que hemos robado un campeonato y decir un montón de cosas no lo vamos a aceptar tampoco. Así que hay mucho disgusto, hay mucha molestia al interior del directorio de Blanco y Negro por estas declaraciones”.

Por último, incluso señaló que no descartan en hacer lo mismo que los azules y denunciar un posible caso de multipropiedad entre Huachipato y la U: “Sí, claro que sí. Tenemos un par de acciones que pretendemos presentar, dado que la gente de la U sigue en su afán de querer ensuciar esto. Nosotros también creo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer no más”.