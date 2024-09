La emoción de Lucas Cepeda tras su nuevo gol en Colo Colo: “Tener el respaldo de Arturo Vidal me hace jugar más suelto”

Lucas Cepeda vuelve a ser figura en Colo Colo. El delantero marcó el segundo gol del Cacique en la victoria ante Cobresal. Los dirigidos por Jorge Almirón se enfocan en darle caza a la U. Tenemos que dejar todos los puntos en casa, ir a buscar los tres puntos a Huachipato. “Vamos paso a paso, dejamos los primeros tres puntos aquí, la primera final, ahora nos quedan siete finales todavía”, señaló el atacante.

“Necesitábamos ganar, dejar los tres puntos acá en casa y darle la alegría a la gente que se ha portado de maravilla con nosotros. La salida a Argentina, antes del partido ante River, va a ser imborrable... cerraron una avenida que transitan todos los autos, llena de gente de Colo Colo. Me emocionó. Cuando llegamos acá, de vuelta, tras la derrota, miles de personas nos esperaron afuera del estadio. La gente nos apoya en cada momento. Tenemos que pelear el campeonato, la Copa Libertadores ya está, dimos pelea, hicimos un buen papel, ahora hay que enfocarse e ir en busca del torneo”, enfatizó el formado en Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda anotó el 2-0 ante Cobresal. Foto: Photosport

En esa línea, el ariete asegura que ya dejan atrás la llave ante el elenco transandino. “Fue un golpe muy duro la eliminación en Copa Libertadores, porque dimos pelea, se notó que estamos para competir con cualquier equipo de Sudamérica. No nos hicieron ver mal en ningún momento, fueron errores fortuitos. Teníamos que dar vuelta a la página rápido, enfocarnos en este partido, dejar los tres puntos acá y gracias a Dios se nos dio. Hay que ganar todos los partidos y pensar también en la Copa Chile, que tenemos que pelear”, declaró.

Finalmente, remarca a la figura de Arturo Vidal dentro del plantel albo, asegurando que tiene un rol preponderante en el nivel que ha llegado a mostrar en esta temporada, producto del apoyo que le entrega. “Estos meses han sido increíbles para mí. Quiero recalcar una cosa, tenemos al mejor jugador de la historia de Chile que es Arturo y desde el primer momento que llegué me ha ayudado, me ha aconsejado. Siempre me dice que confíe en mis capacidades, que mis compañeros en todo momento me van a bancar, que si la pierdo que siga, que sea yo dentro de la cancha y teniendo ese respaldo del mejor jugador de Chile uno se siente más tranquilo, más suelto”, reveló el ahora seleccionado nacional.