La emoción del primer gol: Cristián Zavala rompe en llanto tras darle el triunfo a Colo Colo

Era un partido cerrado. Las cosas no se daban en Colo Colo. Quedaban solo cinco minutos y todo parecía que el marcador seguiría en blanco. La pelota rotaba de lado a lado, manejada principalmente por los jugadores de blanco, pero nadie lograba abrir el cerrojo de Huachipato. Hasta que apareció el héroe inesperado.

Cristián Zavala, uno de los criticados del Cacique, ingresó a los 76′ por Agustín Bouzat para abrir la cancha. El extremo recibió el balón, otorgado por Vicente Pizarro, en el sector izquierdo del campo. Controló, Juan Sánchez Sotelo pasó de largo, y remató. Un tiro ajustado al lado derecho del pórtico defendido por Gabriel Castellón. El arquero se estiró, sin embargo, no llegó. 1-0 y a festejar.

Zavala se arrodilla y se lleva las manos a la cara. Llegan Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Juan Martín Lucero y más compañeros a abrazarlo. Es su momento. El jugador, que hace un par de semanas manejaba ofertas para salir del Monumental, anotaba su primera conquista con la camiseta de Colo Colo y lo reflejaba en sus lágrimas.

Cristián Zavala abraza a Gabriel Suazo tras la apertura de la cuenta. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUno

“Han sido seis meses donde lo que más quería era hacer un gol. Estoy muy emocionado. Justo hoy vinieron a verme mi papá, mi novia y mi hijo”, contó el delantero, luego del encuentro, a la transmisión televisiva.

Cristián Zavala ha sido uno de los jugadores más cuestionados en el elenco albo. Su rendimiento ha estado lejos del exhibido en Deportes Melipilla. Sin embargo, espera reencontrarse con esa versión este semestre. “He trabajado mucho con mi psicólogo. Los malos comentarios me han impulsado a seguir adelante. Las críticas pasaron en un segundo y la pelota entró. Estoy feliz”, agregó.

El ex Coquimbo Unido no tuvo problemas en reconocer que no ha sido un año fácil para él. “Estoy contento acá. Tuve meses de adaptación y lo pasé mal, pero ahora es estar viviendo un sueño”, sostiene Zavala.

Por su parte, Gustavo Quinteros no dudó en elogiar al futbolista que le dio el triunfo a su escuadra. “Zavala es un jugador que le da mucha velocidad al equipo y hoy pudo convertir. Yo creo que se va adaptando a una forma de juego distinta a la de su club anterior, Colo Colo exige más. Será un jugador muy completo”, apuntó el estratega en conferencia de prensa.

Con el triunfo por la mínima, Colo Colo sigue como líder exclusivo, con 39 puntos y una distancia de tres unidades con Ñublense, su más cercano perseguidor.