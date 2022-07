Alejandro Tabilo: “Nadal es mi ídolo; jugar con él en Chile es un sueño, será inolvidable”

Alejandro Tabilo (Toronto, 2 de junio de 1997) es una más de las personas que se mueve por las canchas en el Club de Tenis Providencia, donde funciona Alto Tenis, la academia donde el flamante número uno de Chile entrena hace varios años. Mientras observa al costado de una de las canchas cómo juegan los numerosos niños que ayer al mediodía copaban el recinto. Los socios lo reconocen y, mientras transcurre la conversación con El Deportivo, más de alguno lo interrumpe para manifestarle su cariño. El zurdo agradece con una sonrisa cada gesto, la misma que emplea para hablar de su presente y los sueños que espera cumplir.

¿Cómo va la recuperación de su lesión en el húmero izquierdo?

Bien, hemos hecho exámenes y ya estamos listos. No salió nada alterado, así que muy bien. Estamos tomándolo con calma para preparar bien la última parte del año.

¿Qué sintió al no jugar de nuevo en Roland Garros?

He tenido mala suerte, justo en esas semanas. Primer Grand Slam que entraba directo y tener que bajarme fue duro, pero lo bueno es que pude recuperarme lo suficiente para jugar Wimbledon, y eso me ayudó mucho. Tuve un buen tiempo para prepararme.

¿Cómo fue esa experiencia de debutar en Wimbledon?

Fue extraordinaria. Primera vez que jugaba como profesional en Wimbledon, porque la qualy no se juega en esas canchas. Entonces, fue muy lindo; una experiencia inolvidable y, haber ganado una ronda, mejor todavía.

¿Pudo compartir con las figuras en Londres?

Igual, poco. Los más cercanos son Shapovalov, Tiafoe. También soy muy buen amigo de Kecmanovic. Recién me estoy integrando a ese grupo o a ese ranking de jugadores. Entonces, todo es nuevo para mí.

¿Qué es lo que más destaca de estar jugando a nivel ATP?

Se siente el nivel en todos los puntos. Todos juegan muy bien, todas las semanas tienes que estar muy atento y todos son muy consistentes en ese nivel. Así que es algo que hay que trabajar para poder seguir ahí y no bajar de ese ranking o de ese nivel. Mucho es de la confianza, también, y espero poder volver lo mejor posible.

Esta semana se convirtió por primera vez en el número uno de Chile. ¿Qué importancia tiene para usted este hito?

Es algo que desde chico y desde que empecé a jugar por Chile ha sido una de mis metas. Es un orgullo poder estar en esa posición y tengo que tratar de seguir sumando y creciendo en el ranking. Es una sensación increíble, porque desde chico fue un sueño ser número uno de Chile.

¿Se esperaba que fuera en estas circunstancias, sin jugar mucho y con cambios en ranking?

Ha sido muy raro, pero igual hemos estado trabajando muy duro para estar en esa posición. Todo el cambio de ranking ha sido para todos. Yo entré al top 100 con una cantidad de puntos que me hubieran permitido ser top 100 mucho antes. Todo ha sido muy raro y ahora recién está volviendo a la normalidad y ahí se están viendo los cambios.

¿Cuánto ayuda a la competencia interna esta lucha por ser el número uno del país?

Ayuda mucho para el tenis chileno en general poder demostrar que se puede estar ahí. Antes había un jugador, Garin, que estaba metido-metido; también Jarry, que estaba jugando muy bien y ahora, a fin de año, ojalá tener cuatro top 100, con Tommy (Barrios), que también está en la pelea, es increíble. Ojalá estemos motivando a los chicos a poder jugar y así sacar muchos más jugadores en los próximos años. Entonces, más que para nosotros, creo que al tenis chileno le hace muy bien eso.

La semana pasada se confirmó su exhibición con Rafael Nadal. ¿Qué le parece la oportunidad de jugar con él en Chile?

Para mí es increíble Desde chiquitito siempre he tratado de hacer todo como Nadal; es mi ídolo y jugar con él en Chile es un sueño, será inolvidable. Entonces, tener esta oportunidad de una exhibición aquí con él, me tiene muy feliz.

Una de las opciones para jugar ese partido es Sausalito. ¿Le gustaría que fuera ahí?

Sería especial, justo en el estadio donde juega Everton. Ojalá llegue toda mi familia y podamos disfrutar el espectáculo.

¿Cómo fue su reacción cuando le comentaron esta posibilidad?

Cuando recién me lo nombraron, no lo creía mucho. Me demoré en reaccionar un poco y ya, hace una semana, cuando me confirmaron, no la podía creer. Guille (Gómez) me llamó por teléfono y estaba feliz. Se me abrieron los ojos de felicidad.

¿Qué le dijo su familia?

Cuando recién les conté, no la podían creer. Como salió de la nada, y siempre estas cosas demoran en concretarse y también saben lo que significa esto para mí y todo el esfuerzo, entonces para ellos también es muy especial.

Lo cambio de tema. Usted ya lleva un tiempo viviendo en Chile. ¿Qué le ha parecido el país?

Desde que llegué me encantó. Me ha ayudado mucho como persona, porque Estados Unidos es un poco más frío y acá ha sido todo más de familia. Todos son muy amables y cada vez que vuelvo, siento que vuelvo a casa.

¿Tiene pensado votar?

Nunca he votado, y en general prefiero seguir enfocado en el tenis más que en la política.

Se lo pregunto a propósito de la situación que vivió Fernando González, quien fue criticado solo por manifestar una opinión.

No me gusta mucho hablar de la política, me preocupo de jugar y de mi día a día, pero sí pienso que son opiniones de uno que igual creo que se deberían respetar.

Esta semana también se supo del castigo a Michel Vernier por arreglos de partidos. ¿Qué le pareció?

Es un golpe duro para los chilenos. Ya ha habido algunos casos y es duro ver eso. También trato de no ver mucho eso y de estar en mis cosas.

¿Cómo proyecta la serie con Perú en la Copa Davis?

Va a ser raro ver quién va a estar ahí como uno o dos. Estamos todos subiendo y jugando bien, con buen nivel, con confianza... Tenemos un muy buen equipo y queremos sacar adelante esa serie como sea, porque es muy importante para nosotros.

¿Cómo será su calendario de regreso al circuito?

Estamos tomándolo con calma, porque pensamos terminar el año con hartos torneos. Por eso, estamos tratando de preparar bien esta última parte. Obviamente, el US Open lo voy a jugar sí o sí, y estamos viendo en qué torneo empezar. Después, vamos a ver si nos quedamos en Norteamérica o vamos a Europa a terminar la temporada.

¿Va a jugar alguna de las clasificaciones de los Masters 1.000 que vienen en Norteamérica?

Sería la idea, pero también estamos viendo cómo va toda la preparación y ver si queremos hacer algo más fuerte y llegar un torneo antes. Obviamente, poder jugar uno sería muy bueno.

¿Qué siente que le falta por mejorar como tenista?

Yo creo que un poquito la parte física, que es algo en lo que todos están muy bien ahora; todos aguantan muy bien. La parte mental, que es algo fundamental; el seguir constante en el partido, no salirse tanto, que es lo que algunas veces me pasa, y todos estos torneos me están dando mucha experiencia en seguir enfocado. El resto es más un poquito de detalle que hay que ir mejorando en el día.

El lunes será el 64 del mundo. ¿Se pone algún objetivo de ranking? ¿Quizás el top 50?

Sí, yo creo que el top 50 sería la meta, ya que a principios de año la meta era el top 100, pero como se dio más o menos rápido, tuvimos que cambiar un poquito el calendario, las metas y todo. Entonces, lo ideal sería llegar al top 50. Si hacemos una buena planificación y nos va más o menos bien, es posible.