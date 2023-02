La espera de 38 años valió la pena: Magallanes da un gran paso para seguir en la Copa Libertadores

Era un día histórico para Magallanes. Para las nuevas generaciones de hinchas carabeleros, herederos del fanatismo de sus padres y abuelos, se trataba de algo inédito: ver a la escuadra en la Copa Libertadores de América. Pasaron 38 años para ver nuevamente al Manojito de Claveles en la máxima cita de clubes a nivel continental. Ese retorno a la élite fue con una inmensa alegría. En El Teniente de Rancagua, el mismo lugar en donde le ganó la Copa Chile a Unión Española a fines de 2022 (con lo cual clasificó a la competencia), el supercampeón nacional derrotó 3-0 al Always Ready de Bolivia, en la ida de la fase 2.

Nicolás Núñez, el artífice de la notable campaña magallánica el año pasado, debió afrontar el partido ante los ‘banda sangre’ con tres bajas: César Cortés, Yorman Zapata y Manuel Vicuña. Ante la ausencia del Chester, el capitán del equipo, se metió en la oncena titular Carlos Villanueva, uno de los que tiene más experiencia internacional en el plantel albiceleste. Más allá del escenario que tenía que afrontar el equipo chileno (jugar a nivel continental), no renunció a su estilo de juego, pregonando el buen trato del balón y la posesión como arma de ataque.

Durante el primer lapso, Magallanes movía el balón a la espera de capturar un espacio, mientras que Always Ready aguardaba y salía de contra. Los dos principales nombres ofensivos de los bolivianos iniciaron en la banca: el argentino Marcos Riquelme y el marfileño Wilfried Bony, el ex Manchester City. Ambos entraron en la segunda parte, generando cero peligro.

La Academia se fue al descanso con una ventaja justificada, porque fue el equipo que más buscó. En los 16′, Felipe Flores tuvo en sus pies la apertura de la cuenta, con una media vuelta, sin embargo su remate lo contuvo el golero Mosquera. Luego, tuvo otra opción Villanueva y nuevamente el meta de la visita evitó el tanto. Se podría considerar como un aviso de lo que sucedería en el minuto 21.

Luego de un tiro de esquina y un remate en un poste, Christian Vilches captura el balón y remata para poner el 1-0. Gol del Quili, quien suplió a Albert Acevedo en la zaga, la dupla del argentino Piñero en el equipo que descolló en 2022.

El propio Vilches fue el ‘bombero’ de su equipo al evitar el empate en los 32′, sacando una pelota de su área cuando casi Always Ready da con el arco chileno con un contraataque veloz. Si el local quería ir a la altitud de La Paz con mayor tranquilidad, necesitaba ganar con una diferencia mayor.

En el complemento, la polémica se dio en Rancagua debido a un penal que reclamó Felipe Flores, por un agarrón de camiseta de Nelson Cabrera. Luego de los airados reclamos del delantero, el juez Andrés Merlos recurre al VAR para revisar la acción. El árbitro argentino, con demora, cobra la pena máxima a favor de los nacionales. Corría una hora de partido. Flores asume la ejecución, pero falla. Un zurdazo bajo da en un vertical. La cara de frustración del ex Colo Colo era notoria.

Los carabeleros, que no claudicaron en el buen trato de la pelota, golpearon de nuevo a 10′ del final y mediante la pelota parada. Luego de un córner, Fernando Piñero mete un cabezazo para el 2-0. Pero no era lo único. Cuando el duelo entraba en el tiempo añadido, llegó el 3-0 de Marcelo Filla, definiendo bajo ante la apurada salida de Mosquera. Nico Núñez acertó con el ingreso de Cristóbal Jorquera. El mediocampista reemplazó a Villanueva y participó de los dos últimos tantos albicelestes.

Si bien la serie no está para nada definida, ir con tres tantos de distancia le da cierta holgura para el viaje a territorio altiplánico. La revancha se disputará el próximo jueves 2 de marzo, en el estadio Hernando Siles de La Paz. El que pase esta serie se cruzará en la fase 3 ante Independiente Medellín (Colombia) o El Nacional (Ecuador).

Ficha del partido

Magallanes 3: G. Rodríguez; M. Vásquez (50′, M. Filla), C. Vilches, F. Piñero, F. Espinoza; T. Aránguiz, A. Canales (69′, I. Vásquez), C. Villanueva (70′, C. Jorquera); T. Jones (69′, S. Contreras), F. Flores (87′, J. Quiroz) y J. Alfaro. DT: N. Núñez.

Always Ready 0: C. Mosquera; D. Roman, M. Enoumba, N. Cabrera, E. Flores (72′, L. Balanta) (88′, D. Valda); J. Jean, J. Herrera, W. Parra, E. Reyes; A. Terrazas (46′, M. Riquelme) y D. Romero (72′, W. Bony). DT: P. Godoy.

Goles: 1-0, 21′, Vilches, remata tras un tiro en un poste; 2-0, 80′, Piñero, cabezazo luego de un córner; 3-0, 89′, Filla, define ante la salida del arquero.

Árbitro: A. Merlos (ARG). Amonestó a Cabrera, Enoumba y Medina (AR).

Incidencia: 60′, Flores se pierde un penal.

Estadio El Teniente, Rancagua. Asistieron 4 mil personas, aprox.