Falcón le baja el perfil a la expulsión que desató la molestia de Quinteros: “No hay que hacer tanto drama; no es para tanto”

Colo Colo comienza a enfocarse en su próximo duelo y a dejar atrás el empate contra Everton. Lo que aún hace ruido en Macul es la expulsión que sufrió Maximiliano Falcón, quien fue enviado a las duchas tras pegarle un pelotazo a Luis Montes mientras estaba en el suelo. La acción le valió las críticas por parte del cuerpo técnico, sin embargo, para el charrúa lo que pasó “no es para tanto”.

Este jueves el defensor conversó con Radio ADN sobre el polémico incidente, ante lo cual comenzó señalando: “Prefiero no hablar del tema. La verdad es que cada uno tendrá sus criterios, el mío no es así, pero bueno, ahora toca esperar, seguir entrenando, darle la mayor de las confianzas a los que le toque y enfrentar el siguiente partido con la mejor actitud porque hay que sacar los tres puntos”.

Posteriormente, el uruguayo sembró dudas respecto a la decisión del árbitro al mostrarle la tarjeta roja: “No sé si es injusto. Cada uno tendrá su criterio, pero hubo otras acciones que se castigaron diferente. Por ahí a veces uno no entiende el criterio, pero tampoco quiero explayarme en el tema”.

Eso sí, el jugador reconoce que su actuar fue un error, dando también una justificación: “Sé que me equivoqué, son cosas que pasan dentro de la cancha y que uno actúa por impulso, que tienes las revoluciones a mil. Obviamente no es la actitud correcta, pero nada más hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que afrontar lo que viene porque fue un empate con sabor a poco”.

Aún así, mantiene su postura al especificar que la jugada no fue para interpretarla de la forma en que lo hizo el juez Felipe González: “Yo lo veo como una acción de juego, obviamente no buena, pero son cosas que pueden pasar, así que tampoco hay que hacer tanto drama. Me parece que no es para tanto, pero hay que corregir, seguir entrenando y dar lo mejor”.

A continuación, se refirió al rendimiento de su equipo en el duelo contra los Ruleteros, expresando: “Fuimos muy superiores al rival y lamentablemente la pelota no entró, no pudimos hacer otro gol y bueno, dejamos escapar dos puntos que son muy importantes para el campeonato”.

Adicionalmente, el zaguero central señaló que sí hubo recriminación por parte de su DT: “Sí, siempre hay algún reto, pero bueno, con cosas del fútbol. Hay que seguir adelante, corregir y ser autocritico, cada uno sabe en lo que se equivoca”. Cabe recordar que, según informaron desde Macul a El Deportivo, Gustavo Quinteros “está bravo, porque no es primera vez que esto pasa. Es al menos la tercera ocasión en que sucede”.

Para sentenciar, el Peluca negó que este tipo de acciones tengan relación con una falta de madurez por su parte: “No, no siento que me falte madurez, es el temperamento de cada uno. Cada uno también tiene su manera de pensar y opinar, pero yo me siento muy tranquilo y bueno, obviamente que no está bien lo que hice, aunque tampoco hay que darle mucho énfasis”.

Lo concreto es que Maximiliano Falcón no podrá jugar por el Cacique en las próximas dos fechas del Campeonato Nacional, alcanzando a llegar justo para el Superclásico frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el cual está pactado para el 12 de marzo. El próximo partido de Colo Colo será frente a Coquimbo Unido como local, el domingo 26 de febrero a las 20:30 horas.