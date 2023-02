Otro golpe para Nicolás Gamboa: Conmebol lo borra del Sudamericano Sub 17

Las malas noticias para Nicolás Gamboa no paran. A la ya conocida suspensión por parte de la comisión de árbitros del fútbol chileno, luego de la denuncia de Marcelo Díaz, el volante de Audax Italiano, se le sumó que no podrá participar en el Sudamericano Sub 17 que se realizará en Ecuador.

Nicolás Gamboa estaba en el listado inicial de los árbitros convocados para dirigir en el certamen. Como juez principal, y acompañado de Juan Serrano y Carlos Poblete, como sus asistentes, el suspendido réferi estaba considerado para impartir justicia en el certamen que se realizará a fines de marzo.

Según la información recabada por El Deportivo, la sanción que recibió el juez en Chile lo sacará de toda competición internacional. “No dirigirá en el Sudamericano”, dicen desde Quilín, al ser consultados. Su reemplazante será Felipe González, quien ya fue notificado desde la propia Conmebol.

Cabe recordar que la comisión de árbitros sacó un comunicado para explicar los motivos que conllevaron la sanción contra Gamboa. Antes de fijar el castigo, se escucharon los audios de los intercomunicadores del duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica, en La Florida, tras la grave acusación de Marcelo Díaz.

“Cuando viene un árbitro como Nicolás Gamboa, que nos insulta y nos trata mal, desvirtúa el partido. No lo hace solo con los jugadores de Audax y la Católica, sino que con todos. Eso lo debemos parar. Por eso el partido termina así”, disparó el volante. “Yo hablé con él, sin faltarle el respeto. Pero con su arrogancia y faltas de respeto se le escapa el duelo de las manos. Si le preguntan a cualquiera, dirá lo mismo. Nosotros somos profesionales y esto no puede pasar”, agregó.

Frente a la denuncia, y la posterior revisión de los audios por parte de la comisión de jueces, Gamboa fue suspendido. “La Comisión Arbitral ha impartido diversas directrices a todos los planteles de árbitros de nuestro fútbol profesional, relacionadas con el apego a las disposiciones técnicas que el juez debe ejercer en los partidos a los cuales es designado .Debido a esto y con ocasión de los hechos que tienen relación con el accionar arbitral en el partido disputado el día sábado 18 de febrero del 2023, entre los clubes Audax Italiano y Universidad Católica, la comisión recopiló todos los antecedentes con el fin de identificar posibles situaciones que pudieran alejarse de las mencionadas directrices técnicas”, comienza diciendo el escrito.

“De acuerdo a lo anterior y en mérito de la objetividad que debe primar en nuestra actividad, al identificarse incumplimientos en esta línea, se ha determinado suspender de sus funciones al Sr. Nicolás Gamboa, por no ajustarse al estricto cumplimiento de las disposiciones técnicas establecidas para dicho efecto en el partido en cuestión”, cierra.