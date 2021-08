La frustración de Yasmani Acosta: “No estoy contento, quería una medalla”

Yasmani acosta tuvo la oportunidad de conseguir la primera medalla para Chile este lunes en la definición por el bronce de la lucha grecorromana en la categoría de 130 kilos. Sin embargo, el combate no le fue favorable.

El chileno terminó cayendo en la definición después de que el representante del Comité Olímpico de Rusia, Sergei Semenov, marcara el empate 1-1, perdiendo así la presea.

Por ello Acosta no escondió su frustración ante la ocasión perdida en Tokio. “No estoy contento, porque uno como atleta, como persona se exige una meta. Mi meta era irme de aquí con una medalla y no la cumplí”, señalo el luchador tras el combate en diálogo con TVN. “Vamos a seguir trabajando el doble en todo”, se exigió más adelante.

“Es algo interno, propio, que tenía que cumplir. Será en otra, pero son mis metas y uno tiene que ser a veces un poco duro consigo mismo para poder lograrlas”, añadió el seleccionado.

El ruso Sergei Semenov (izquierda) marcó el último punto en el empate 1-1 de la definición, por lo que ganó la llave. Foto: AP.

Además, aprovechó de expresar su felicidad de estar en Chile después de su nacionalización. “De este país nada que decir. Chile es mi casa. Desde que llegué, siempre fui bien recibido, bien atendido. Me siento feliz. Con los chilenos siempre tiramos la talla, siempre compartimos y yo soy un chileno más”, apuntó.

“Me siento en el fondo un poquito tranquilo, pero no tanto porque quería la medalla, pero sí me sentí apoyado todo el tiempo. Muchas personas me escribieron, me llamaron. En ese aspecto sí me siento muy tranquilo”, cerró Yasmani Acosta.