La furia de Eduardo Acevedo: “Acá hay cosas que son extrañas”

Universidad de Concepción fue goleada por 4-0 ante Iquique en el Tierra de Campeones, en un duelo clave por la permanencia en la máxima categoría. El Campanil fue ampliamente superado dentro de la cancha, lo que desató los reclamos y la furia de Eduardo Acevedo, entrenador de los universitarios, contra la organización del torneo.

“Acá hay cosas que son extrañas. Me tengo que callar para ser cordial y quedar bien, pero hay cosas que se tienen que decir. Nosotros, tres partidos, viajes tremendos y después partido acá, y otro equipo (Iquique) descansa una semana”, declaró molesto el estratega una vez finalizado el compromiso con los Dragones Celestes. Además, sobre el mismo tema, agregó: “Hay cosas que se están haciendo sin la cabeza. Me meto donde no me tengo que meter, pero no lo voy a guardar adentro”

El uruguayo también tuvo palabras para los cobros arbitrales que aquejan a su escuadra: “Hay cuatro amarillas que protestamos y ninguna amarilla sacaron, y están los videos”. Por último, detalló una posible sanción a un integrante de su cuerpo técnico: “Puede venir una sanción a un profesor nuestro, que es una eminencia, que es consulta de América, por lo que dijo un periodista de otro lado que no tiene ni idea de lo que dijo. Son cosas que no las soporto, y eso es lo que me pasa”.