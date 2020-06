La Gata Fernández se retira del fútbol a los 36 años

El argentino Gastón Fernández, exjugador de la Universidad de Chile, anunció este miércoles su retiro de la actividad, a través de sus redes sociales. La Gata puso fin a una carrera de 17 años. Aprovechó la suspensión de la temporada y la cuarentena en Argentina para tomar la decisión y darla a conocer. Su último club fue Estudiantes de La Plata.

En su Instagram publicó un video, titulado Mi última función, en el cual comunicó la noticia. "Es difícil arrancar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy más nervioso que el día que debuté con 19 años en la Primera de River. Quiero contarles que estoy muy feliz por esta etapa que se está terminando. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con mi sueño, ese que me propuse cuando me enamoré de la pelota y que arrancó cuando tenía 5 años. Toda una vida atrás de la pelota, con objetivos y sueños por delante. El hecho de poder haber sido ese futbolista que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. La tomo con nostalgia pero con alegría, fui muy feliz en esta etapa como profesional”, manifestó.

En Argentina, Fernández, jugó en River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes. Además tuvo pasos por México, Estados Unidos, Chile y Brasil. Entre 2016 y 2017 jugó en la U. Llegó con altas expectativas, pero se fue criticado por su bajo desempeño. Alcanzó a participar en la campaña del Clausura 2017, que ganaron los azules, antes de partir a Gremio.