La historia de Ian Subiabre, la promesa que vistió la Roja y ahora brilla con Argentina en el Mundial Sub 17

La selección argentina nunca ha ganado el Mundial Sub 17 en la categoría masculina. Es el gran logro que le falta a una nación que transpira fútbol. Una nueva ilusión surge en la Copa del Mundo de Indonesia, cita en la cual la Albiceleste se instaló en los cuartos de final. El equipo que dirige el exdefensor Diego Placente goleó 5-0 a Venezuela este martes, para avanzar de fase y encontrarse este viernes nada menos que con Brasil. El clásico sudamericano es en todas las categorías, como sucedió este martes por las Eliminatorias, a nivel adulto, en el Maracaná.

Una de las figuras de Argentina es el delantero Ian Subiabre. Categoría 2007 (tiene 16 años), una de las joyas de las inferiores de River Plate, junto a su compañero Claudio ‘Diablito’ Echeverri, hoy representa a los colores celeste y blanco, pero recientemente también vistió la Roja de Chile. Esta es la historia de un novel futbolista que debió tomar una decisión al tener el corazón dividido por la Cordillera de los Andes.

Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, y tiene abuelos chilenos. Es hijo de Martin Subiabre, exfutbolista de largo recorrido en el ascenso transandino, conocido por un especial apodo: Chile. Mide 1,72 y es un centrodelantero con perfil izquierdo. Llegó a River a los ocho años, donde iba y venía del club por la larga distancia con Comodoro Rivadavia. Así estuvo hasta los 13, cuando se probó y quedó en la tienda ‘banda sangre’.

En diálogo con la página oficial del club, Subiabre se definió como jugador. “Soy un delantero potente y goleador. Y fuerte en los mano a mano. Me gusta tirarme atrás para juntarme con mis compañeros y meter asistencias. También puedo jugar de extremo derecho o izquierdo”, manifestó el joven, que tiene como uno de sus referentes a Julián Álvarez. Se desempeña en la quinta división de River y en Argentina mencionan que próximamente podría entrenar con el primer equipo de Martín Demichelis. Este año firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2025.

Durante la etapa de Hernán Caputto en la selección Sub 17, Ian Subiabre fue convocado y estuvo entrenando con la Roja. Incluso jugó un partido amistoso con el combinado juvenil frente a Colombia. Sin embargo, también fue tentado por la selección argentina y se decantó por la Albiceleste, de cara al Sudamericano que se jugó en Ecuador, entre marzo y abril. De hecho, Subiabre fue rival de Chile en el inicio del hexagonal final del torneo.

No es el primer caso de un futbolista joven que debe decidir entre Chile y Argentina. Sucedió con Tomás Avilés. El ex Racing, actualmente en el Inter Miami de Estados Unidos, disputó el último Sudamericano Sub 20 de Colombia por la selección chilena de Patricio Ormazábal, que no clasificó a la Copa del Mundo. Luego, Avilés participó del Mundial por Argentina, que entró al certamen en calidad de organizador porque no ganó su cupo en la cancha, convocado por Javier Mascherano.

Ahora, en el Mundial Sub 17, el adolescente Subiabre suma un gol y una asistencia en tres partidos (193 minutos). Este viernes, a las 9.00 horas de Chile, enfrenta a la Canarinha.