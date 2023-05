Tomás Avilés se decide por Argentina: jugará el Mundial Sub 20 por la Albiceleste

Pese a no clasificar en la cancha, Argentina estará en el Mundial Sub 20. Luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia, la AFA que lidera Claudio ‘Chiqui’ Tapia se movió rápidamente para adjudicarse la organización de la competencia, entrando pese a que le fue mal en el Sudamericano de Colombia. Este miércoles, el técnico Javier Mascherano dio a conocer la nómina oficial de 21 convocados para la Copa del Mundo juvenil y está dentro de los citados uno que vistió la camiseta de Chile en el reciente certamen clasificatorio: Tomás Avilés.

El juvenil, quien ha tenido mucha regularidad con Fernando Gago en Racing Club de Avellaneda durante este año, estaba sometido a una pugna entre ambos seleccionados para contar con sus servicios. En ese trabajo de convencimiento, la Albiceleste ya lo había incluido en la preselección de cara al Mundial. Hoy se confirmó su presencia en la lista de convocados.

Avilés, nacido en Río Gallegos, cuenta con la nacionalidad chilena por su abuela paterna. Debido a ese vínculo pudo ser considerado por la Selección. En abril del año pasado se incorporó al proceso rumbo al Sudamericano Sub 20, en donde Patricio Ormazábal lo ubicó preferentemente como un defensa central. En Racing, también ha sido utilizado como volante central.

El hecho de que el futbolista de la Academia juegue por uno u otro seleccionado juvenil no implica que quede “blindado” por esa nación. Aún puede ser carta para la Roja absoluta en el futuro. No obstante, en el caso de que Avilés llegase a jugar por el seleccionado adulto de Argentina, en un duelo oficial, ya queda automáticamente inhabilitado para defender al elenco chileno de mayores. Mismo escenario si sucediera a la inversa.

Pese a que se trata de una competencia FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para el Mundial Sub 20, sobre todo los extranjeros. Por esta razón, Mascherano no pudo incluir a algunos de sus nombres más destacados que están en Europa, como Alejandro Garnacho, del Manchester United, o Facundo Buonanotte, del Brighton. Los que sí fueron cedidos y están incluidos en la nómina son Máximo Perrone, del Manchester City; Valentín Carboni, del Inter de Milán; y Matías Soulé, de la Juventus, por nombrar a algunos.

Argentina estará en el grupo A del Mundial, zona en la que enfrentará a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Unos rivales, a priori, favorables para los transandinos.

Nómina de Argentina:

Arqueros : Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Cláa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensas : Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Gómez (Vélez), Román Vega (Barcelona) y Valentín Barco (Boca Juniors).

Volantes : Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa), Ignacio Miramón (Gimnasia), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Máximo Perrone (Manchester City), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter).