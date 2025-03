La historia de la UC le cae encima a Tiago Nunes: “A los procesos los sostienen los resultados; y los de él son malos”

Universidad Católica tuvo una semana para el olvido. Lo que podía salir mal, salió mal: una derrota que significó estar sin presencia internacional por tercer año consecutivo y un empate (con sabor a derrota) en la agonía. El equipo dirigido por Tiago Nunes no encuentra el camino.

Tras igualar 1-1 el pasado martes, los cruzados cayeron en penales ante Palestino y se quedaron fuera en la fase nacional de la Copa Sudamericana. Ya son tres temporadas sin competir en un certamen continental, uno de los puntos claves para este año, pero que nuevamente está al debe.

Este sábado, unos días después, la UC volvió a sufrir. Se imponían gracias a un golazo de Fernando Zuqui, pero no jugaban bien. De hecho, Ñublense merecía un empate y algo más, y así fue. Luego de intentar e intentar, vino el empate. Lorenzo Reyes, en el 98′, protagonizó la heroica y dejó a los universitarios con cara larga. Los que no se miraban los rostros entre sí, tenían la cabeza gacha. El resultado se materializó en una dolorosa sensación en el plantel cruzado.

La desazón se sintió. El partido ante los chillanejos era ideal para reponerse del golpe continental. Era necesario lavar heridas y dar vuelta la página. Se estaba logrando, incluso sin ser merecedores de un triunfo. A esa altura daba igual. Sin embargo, en el epílogo vino el mazazo.

Palestino eliminó de la Sudamericana a la UC, que se quedó por tercer año consecutivo sin jugar una competencia internacional. Foto: Photosport.

Conformismo y poca autocrítica

La llegada de Nunes significó un cambio rotundo en comparación al pobre proceso de Nicolás Núñez. Pese al ascenso del brasileño, el cierre del 2024 también estuvo marcado por la irregularidad. No lograron clasificar a Libertadores ni mucho menos acercarse para pelear por el título.

De todas formas, la dirigencia cruzada apostó por su continuidad para que el gaúcho construyera su elenco e iniciara el año al mando, algo que no pudo hacer en 2024. Y si bien el rendimiento en la Liga de Primera acompaña, de cierta forma, con siete unidades en cuatro partidos, el juego deja mucho que desear.

La autocrítica tampoco ha sido algo propio del proceso de Nunes. Ante Ñublense estuvo en el banco Evandro Fornari, su ayudante, debido a la suspensión del técnico. También fue el encargado de responder las preguntas de la prensa en la conferencia posterior.

El brasileño derechamente valoró el mezquino empate. “Creo que el primer tiempo fue un partido muy equilibrado, con algunas chances más claras de gol para ambos equipos. Sufrimos un poco la segunda pelota de la pelota parada, pero ya el segundo tiempo arrancamos muy bien. Con el gol de Zuqui, que llega al inicio del segundo tiempo. Y bueno, después sufrimos un poco porque Ñublense estuvo más con la pelota y generó situaciones mucho de centro, jugando por las bandas, y nosotros nos costó mucho, nos costó mucho se quedar un poquito más con la pelota. Yo lo miro como un punto ganado acá, que es difícil jugar en esta cancha contra este equipo”, indicó.

Por otra parte, Fornari también aseguró que la dirigencia cruzada tiene depositada la confianza en el cuerpo técnico de Tiago Nunes. “Tenemos el respaldo de la directiva, sin sombra de dudas, porque estamos todos involucrados, estamos todos involucrados en esto. Entonces, claro que tenemos el apoyo de la directiva y también de los jugadores”, señaló el ayudante.

La historia se lanza contra Nunes

Las declaraciones del ayudante técnico crisparon los ánimos en la vereda cruzada. Jorge Aravena, por ejemplo, fue tajante contra Fornari. “Si tú pretendes ser animador del campeonato, si tú pretendes salir campeón, no puede decir que es un punto ganado. De ninguna manera. Te arrebataron dos puntos en el último minuto. Y que yo diría que prácticamente todo el segundo tiempo fue el superior Ñublense”, indicó el Mortero en diálogo con El Deportivo.

Osvaldo Hurtado tampoco analizó positivamente los dichos del brasileño. “Para los que somos de la vieja guardia, los ochenteros, estas canchas son un lujo para nosotros. Y sobre jugar allá, la Católica está acostumbrada. No somos un equipo chico. Un equipo al que le sacas tres sueldos de extranjeros, paras tres plantillas de la B. Entonces, esas son excusas que dan nada más. Tiene que buscar una salida más decorosa, tira un poquito la pelota al tiro de esquina”, señaló Arica a este mismo medio.

Jorge Aravena, formado en la UC e ídolo cruzado. Foto: Photosport.

Ambos, referentes de la tienda cruzada, también analizaron el presente del cuadro cruzado. “Malo, muy malo. Es decir, quedamos eliminados de la única competencia internacional, que agarramos un cupito ahí a última hora la temporada pasada, y quedamos eliminados inmediatamente. Y lo que ha seguido en el campeonato, no es que sea de ahora, viene arrastrándose desde la segunda vuelta del torneo pasado. Desde hace rato lo vengo diciendo. Vamos a tener un estadio de nivel europeo, de primerísimo nivel, para jugar el Campeonato Nacional y la Copa Chile”, señaló el zurdo.

“Católica no convence. Es una lucha, es todo correr y no jugar. Lo cierto es que estamos mal, estamos muy mal, pero no es de ahora. Toda la segunda vuelta del año pasado, y todo este inicio de año del Campeonato Nacional, incluyendo el partido con Palestino para la para la clasificación a la Sudamericana, ha sido extremadamente irregular la UC”, continuó el Mortero.

Arica también se refirió al desempeño de la escuadra cruzada. “Es un muy mal momento, tanto con la eliminación y los partidos anteriores. Se ha visto poca forma de juego, no le han encontrado todavía la línea al equipo. Eso hace que sea un equipo muy predecible y que se genera pocas ocasiones de gol”, indicó.

“A los equipos grandes se les exige más. Cuando se cambia de técnico, se busca un giro total. Y hasta este momento, Católica ha mostrado lo mismo e incluso menos. Se trajo gente, pero no ha tenido los resultados esperados por todos”, añadió.

Osvaldo Hurtado, figura histórica de la UC (Foto: Photosport)

La continuidad de Nunes, en duda

Tanto Aravena como Hurtado cuestionaron el proceso de Nunes, asegurando que está sujeto a los próximos resultados que obtenga en la Liga de Primera. “Los procesos de los entrenadores los sostienen los resultados. Y los resultados de Nunes son malos, no son buenos. Lo que yo esperaba de un entrenador brasilero es que al fútbol que ha jugado por historia en Universidad Católica, que se ha caracterizado siempre por jugar buen fútbol, él le diera un plus a ese buen fútbol. Y lo cierto es que partido a partido, la Católica cada día juega peor”, aseguró el exvolante.

“Cuando llegó Nunes, la temporada pasada, los primeros partidos, yo como hincha y quiero mucho a la UC, me impresioné. Dije: ‘Oh, la Católica va a dar la pelea por el título’. Pero a medida que fueron pasando los partidos, en vez de ir aumentando el nivel del equipo, fue disminuyendo. Hasta el final de la temporada, que fue bastante pobre. Y el inicio de este año y todo lo que va, ha sido una continuación de lo que pasó el año pasado. Vamos cada día más atrás”, complementó.

“Su continuidad es una suerte absoluta de la directiva del club, pero hay que ver. Los últimos cuatro o cinco años, hemos tenido seis o siete entrenadores. En un equipo grande no puede pasar eso. Es impensado, pero no se sabe. De aquí en más, es absolutamente incierto el futuro de Nunes en la Católica”, cerró.

Hurtado, por su parte, habló sobre la dificultad de un posible despido del brasileño y volvió a reiterar en la necesidad de que los jugadores saquen la tarea adelante. “Generalmente, los entrenadores extranjeros tienen más crédito que los nacionales. Es más costoso despedirlos también. Pero se tienen que hacer un montón de análisis para tomar una decisión. Ahora, ¿hasta cuándo, no sé”, señaló.

“Cuando uno es técnico, intenta cambiar la metodología en la semana. Pero los que tienen que interpretar y sentir el juego son los que están adentro. Uno echa de menos que tomen determinaciones, solo hacen lo que les dicen y si fallan no buscan otra”, cerró.